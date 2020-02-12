"Допустимый компромисс": Арахамия согласился бы пустить воду в Крым в обмен на Донбасс

Новости Украины:Арахамия согласен пустить воду в оккупированный Крым в обмен на Донбасс.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласился бы пустить воду в оккупированный Крым в обмен на полный контроль украинской границы на Донбассе.

Об этом Арахамия заявил в эфире телеканала "Прямой".

Председателя фракции попросили высказать свою позицию относительно ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки по Донбассу в обмен на поставки Украиной воды в оккупированный Крым.

"Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины", - заявил Арахамия.

При этом Россия, по словам Арахамии, должна будет забрать свои войска с территории Донбасса и дать возможность Украине контролировать свою границу.

"Если это будет обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей. И за это надо подать воду в Крым. Я бы на такое точно пошел", - подчеркнул Давид Арахамия.