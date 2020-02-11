Комитет Рады принял проект заявления с призывом об ужесточении санкций против РФ

Новости Украины:В Раде готовят заявление к миру с призывом усилить санкции против РФ

Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества поддержал проект заявления в парламенты других государств и международных организаций с призывом о необходимости усилить санкции против российской Федерации в связи с аннексией Крыма.

Об этом сообщила сопредседатель депутатской фракции "Европейская солидарность", член профильного комитета Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Примечательно, что сегодня на заседании комитета внешних отношений мы приняли проект заявления ВР к парламентам мира и международных организаций к 6 годовщине аннексии Крыма. С призывом ужесточить санкции против РФ. Поддержка крымских татар и украинцев в оккупации должна включать и внятную информационную политику", - отметила Геращенко.

В то же время политик заявила, что выразила поддержку крымскотатарскому телеканалу ATR, который 10 февраля сообщил о блокировании его финансирования.

Как сообщалось ранее, 10 февраля крымскотатарский телеканал ATR сообщил о блокировании его финансирования. Поэтому канал запустил марафон #SaveATR, с эфирами без ведущих и гостей.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пояснил, что на 2020 год телеканалу предусмотрено 50 млн грн, МКМС открыло ассигнования на 8,4 млн грн. Однако Государственное казначейство не провело эту операцию, так как оказались разногласия в трактовке закона о публичных закупках между ATR и казначейством.

Крымскотатарский телеканал ATR после оккупации Крыма Россией с 2015 года ведет вещание из Киева.