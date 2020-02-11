Зеленский назвал главную стратегию своей команды

Новости Украины:Главной стратегией команды президента является "не потерять страну".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главной стратегией для его команды в целом является "не потерять страну", а прекращение войны на Донбассе может стать символом, вокруг которого Украина объединится.

"Знаете, у нас сейчас, я вам честно скажу, в целом вопрос – не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть. Потому, что когда ты берешь каждый регион, внутренне, что там происходит, в каждом... Донецк и Луганск – мы понимаем, там идет война. То есть я думаю, что наша задача в ближайшие годы - закончить войну. Существуют символы, вокруг которых можно объединить страну. И так получилось, что страна объединяется, когда воюет, и страна объединяется, когда мир и когда закончилась война", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что в начале войны на Донбассе в 2014 году страна объединилась, но потеряла территории, а сейчас, если будет мир, у Украины есть возможность объединиться в целом.

"Ведь всем жить лучше, если не погибают люди, когда страна целая. То есть это символ. Мир в Донбассе – это не просто вернуть территорию и людей, это в принципе не потерять в целом страну. Я знаю, что украинцы этого хотят", - подчеркнул он.

Как сообщалось, сегодня Зеленский уволил главу своего Офиса Андрея Богдана и назначил на эту долность Андрея Ермака.