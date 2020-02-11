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Вторник, 11.02.2020
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Разумков: Поддержка Евросоюза способствует развитию страны

Разумков: Поддержка Евросоюза способствует развитию страны
20:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Спикер Рады провел встречу с еврокомиссаром по вопросам политики расширения.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе встречи с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи отметил консолидированную и эффективную работу между украинским парламентом и европейскими партнерами.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, Разумков проинформировал представителей Европейской комиссии об изменениях, которые происходят в Украине по созданию условий для привлечения инвесторов, и призвал способствовать этому процессу.

"Мы готовы создавать надлежащий бизнес-климат в государстве и помогать тем, кто готов работать в Украине", - подчеркнул он.

Также председатель парламента отметил, что в настоящее время между Украиной и ЕС налажено постоянное сотрудничество во многих сферах.

"Для нас принципиально важна реализация положений, закрепленных в Соглашении об ассоциации, так же как и макроэкономическая помощь со стороны ЕС. Поддержка Евросоюза способствует развитию страны и имплементации новых направлений международного сотрудничества", - отметил Разумков.

Еврокомиссар сделал громкое заявление накануне встречи с Кулебой

Кроме того, по словам спикера Верховной Рады, необходимо дальнейшее развитие проекта "Восточное партнерство плюс" с участием трех ассоциированных с ЕС стран - Украины, Молдовы и Грузии.

В свою очередь еврокомиссар Варгеи отметил шаги Украины в проведении реформ и заверил в дальнейшей поддержке со стороны ЕС ее территориальной целостности и суверенитета.

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Верховная Рада, Украина, ЕС, Дмитрий Разумков, Оливер Варгеи.
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