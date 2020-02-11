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Еврокомиссар сделал громкое заявление накануне встречи с Кулебой

Еврокомиссар сделал громкое заявление накануне встречи с Кулебой
16:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Варгеи считает, что ЕС и Украина должны работать вместе, чтобы продвигать украинскую экономику вперед.

Европейский Союз и Украина должны работать вместе, чтобы продвигать украинскую экономику вперед и приблизить к ее экономике ЕС, заявил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи после встречи с вице-премьер-министром Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в во вторник.

"Начинаю мой визит в Украину с хорошего обмена мнениями с вице-премьер-министром Дмитрием Кулебой о прогрессе повестки дня реформ и имплементации нашего Соглашения об ассоциации. Нам надо работать вместе, чтобы продвигать экономику Украины вперед и приблизить ее к существующей в Евросоюзе", - написал он в Twitter во вторник.

Как известно, 11-12 февраля европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи пребывает с визитом в Украине.

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Предусматривается, что еврокомиссар также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, спикером парламента Дмитрием Разумковым, премьер-министром Алексеем Гончаруком, и главой МИД Вадимом Пристайко. Кроме того, Варгеи встретится с парламентским комитетом по интеграции Украины с Европейским союзом.

Он также примет участие в церемонии возложения свечей к Мемориалу Небесной сотни и встретится с представителями организаций гражданского общества, а также представителями национальных меньшинств.

В рамках визита будет подписано Соглашение о поддержке ЕС электронного управления и цифровой экономики.

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Украина, ЕС, Дмитрий Кулеба, Оливер Варгеи.
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