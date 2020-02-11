Путь в НАТО: Столтенберг дал ценный совет Украине

Новости Украины:В Альянсе назвали лучший шаг в приближении Украины к членству в НАТО.

Лучшим шагом в приближении Украины к полноправному членству в НАТО является продолжение реформ в секторе безопасности и обороны и укрепление институтов безопасности, в чем НАТО оказывает Украине политическую и практическую поддержку.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе во время пресс-конференции во вторник перед началом встречи министров обороны стран Альянса.

"Усилия в Украине должны быть сосредоточены вокруг того, о чем Украина заявила сама: проведение реформ, модернизация, стремление достичь стандартов НАТО. Это хорошо для Украины, ведь укрепит ваши оборонные и безопасные способности и институты... это лучший путь (для Украины), чтобы продвигаться к членству в НАТО", - заявил генеральный секретарь НАТО.

Он отметил, что Альянс и отдельные страны-союзницы активно помогают Украине на этом пути с использованием разных инструментов, включая трастовые фонды, тренировочные миссии, совещательную и практическую помощь в совершенствовании систем командования и управления, в организации системы кибернетической защиты, в совершенствовании оборонных институтов и в частности, в борьбе с коррупцией.

"Недавно я встречался с Президентом Зеленским, это была очень хорошая встреча, мы имели хороший диалог вокруг важности реформ и важность того, чтобы союзники по НАТО продолжали оказывать поддержку Украине", - добавил Столтенберг.

Он подтвердил, что в рамках встречи министров обороны НАТО, которая состоится 12-13 февраля года в Брюсселе, союзники будут иметь возможность общения с Министром обороны Украины, чтобы обсудить важность продолжения динамичного процесса реформ и выразить решительную политическую и практическую помощь Альянса Украины, в частности, ее усилиям по поиску мирного решения для конфликта на Донбассе.

"Союзники остаются приверженными поддержке Украины, мы приветствуем прогресс, который мы видели, и поддерживаем поиск мирных решений", - отметил руководитель НАТО.

Он напомнил, что недавно Североатлантический совет в полном составе совершил визит в Украину и, в частности, посетил Морскую академию в Одессе, где работают инструкторы от стран НАТО. По словам Столтенберга, Альянс помогает Украине развивать собственные военно-морские способности, и это лишь один пример того, каким образом НАТО помогает Украине модернизировать собственные вооруженные силы и институты в сфере безопасности и обороны.