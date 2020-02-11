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"Украинский ланч" в Мюнхене: Глава ОБСЕ и заместитель генсека НАТО примут участие

"Украинский ланч" в Мюнхене: Глава ОБСЕ и заместитель генсека НАТО примут участие
13:45 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:На "украинском ланче" в Мюнхене будут обсуждаться вопросы безопасности Украины.

Действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама и заместитель генсека НАТО Мирче Джоанэ примут участие в "Украинском ланче", который состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает "Европейская правда".

Мероприятие будет посвящено безопасности Украины и более широкому глобальному контексту.

Помимо Рамы и Джоанэ, к дискуссии присоединятся также президент Эстонии Керсти Кальюлайд, министр обороны Швеции Петер Гульквист, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак и бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

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Как сообщалось ранее, по сообщению организаторов Мюнхенской конференции участие в ней примет президент Владимир Зеленский. В офисе главы государства это пока официально не подтвердили.

"Украинский ланч" состоится 15 февраля и станет четвертым с начала проведения в 2017 году. Организует Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия.

Напомним, Большинство жителей стран-членов НАТО предпочитают поддерживать тесные связи с США, а не с Россией.

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Германия, НАТО, Мюнхен, ОБСЕ, Курт Волкер, Украинский ланч.
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