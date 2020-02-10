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Понедельник, 10.02.2020
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Россия или США: кого поддерживают жители стран НАТО

Россия или США: кого поддерживают жители стран НАТО
13:54 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Большинство жителей стран-членов НАТО предпочитают поддерживать тесные связи с США, а не с Россией.

Почти во всех опрошенных странах НАТО большая часть населения поддерживает тесные связи с США, чем с Россией, за исключением Болгарии и Словакии.

Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center, сообщает "Европейская правда".

В Западной Европе доля общественности, которая говорит, что отношения с США более важны, наиболее существенная. Например, в Великобритании и Нидерландах около восьми из десяти человек поддерживают более тесные связи с США, чем с Россией.

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В Швеции, не входящей в НАТО, 71% поддерживают тесные связи с США, доля тех, кто за более тесные связи с РФ составляет 11%.

Выбор более тесных отношений с Россией, чем с США, значительно менее распространен среди опрошенных стран.

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В Центрально-Восточной Европе общественность склонна отдавать предпочтение тесным отношениям как с США, так и с Россией. В Венгрии, Польши, Словакии и Болгарии примерно половина или больше говорят, что отношения с обеими странами важны. А в Италии, Греции, Чехии и Литве примерно четверо из десяти опрошенных разделяют это мнение.

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США, НАТО, Россия, Опрос.
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