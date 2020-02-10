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Украина вместе с США совершит наблюдательный полет над территорией РФ

Украина вместе с США совершит наблюдательный полет над территорией РФ
10:01 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter.com

Военные США и Украины готовятся совершить полет над Россией для проверки.

Совместная миссия США и Украины в период с 10 по 14 февраля выполнит наблюдательный полет над территорией России. 

Об этом заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергей Рыжков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС. 

"В период с 10 по 14 февраля в рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - заявил Рыжков. 

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Отмечается, что в ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения АН - 30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.

Договор по открытому небу - многосторонний Международный документ, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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Документ устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 стран.

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Украина, США, Россия, РФ, Проверка, Разведка, Ядерное оружие, Наблюдение, Ядерная опасность.
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