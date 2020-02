Большая вода: В США штат Орегон накрыло мощным наводнением, есть погибшие

Штат Орегон на северо-западе США пострадал от наводнения, в результате которого один человек погиб.

Об этом сообщает AP.

По данным властей, пропавшая без вести женщина, 62-летняя Джанет Тобкин Конли, жила в одном из районов, пострадавших от наводнения, и ее тело было найдено в воскресенье поисковиками и соседями. По их словам, она, вероятно, была сметена водой.

Войска Национальной гвардии штата Орегон в субботу эвакуировали двумя вертолетами в безопасное место 21 человека. Такие операции продолжались и в воскресенье.

Сейчас стихия начала отступать, позволяя жителям вернуться и оценить нанесенный непогодой ущерб.

Наводнение нанесло ущерб и автомагистрали к югу от Хермистона в штате Орегон, дорога оставалась закрытой в воскресенье.

Власти заявляют, что пройдет около недели, прежде чем ее вновь откроют.

JUST IN: The Umatilla Co. Sheriff’s Office says 16 people were airlifted today from the Bingham Road area, five were evacuated from Mill Creek in NE Oregon. More evacuations are planned for Sunday. pic.twitter.com/o1w2J9uQSs

— John Hendricks (@JohnKPTV) February 9, 2020