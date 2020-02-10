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Большая вода: В США штат Орегон накрыло мощным наводнением, есть погибшие

Большая вода: В США штат Орегон накрыло мощным наводнением, есть погибшие
09:04 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости мира:В США один из штатов пострадал от наводнения, в следствии которого погибла женщина.

Штат Орегон на северо-западе США пострадал от наводнения, в результате которого один человек погиб.

Об этом сообщает AP.

По данным властей, пропавшая без вести женщина, 62-летняя Джанет Тобкин Конли, жила в одном из районов, пострадавших от наводнения, и ее тело было найдено в воскресенье поисковиками и соседями. По их словам, она, вероятно, была сметена водой.

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Войска Национальной гвардии штата Орегон в субботу эвакуировали двумя вертолетами в безопасное место 21 человека. Такие операции продолжались и в воскресенье.

Сейчас стихия начала отступать, позволяя жителям вернуться и оценить нанесенный непогодой ущерб.

Наводнение нанесло ущерб и автомагистрали к югу от Хермистона в штате Орегон, дорога оставалась закрытой в воскресенье.

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Власти заявляют, что пройдет около недели, прежде чем ее вновь откроют.

На данный момент автомобили двигаются в объезд.

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Наводнение, Вода, США, Пострадавшие, Река, Орегон, Стихийное бедствие, Паводок.
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