Как не пожар, так потоп: на восток Австралии обрушились обильные дожди

Новости мира:Ливень в Австралии потушил лес, который горел 74 дня.

На восточном побережье Австралии обильные дожди потушили крупный лесной пожар, одновременно вызвав наводнения.

Об этом сообщает AP.

"Ливни, которые обрушились на восточное побережье Австралии в воскресенье, потушили большой пожар и вызвали масштабные наводнения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дожди потушили пожар в Керроуане южнее Сиднея, после того, как огонь уничтожил 312 домов и выпалил 500 000 гектаров (1,2 миллиона акров) в течение 74 дней.

Комиссар по вопросам пожарной службы Шейн Фитциммонс заявил, что надеется, что ливни переместятся во внутреннюю часть континента от побережья и погасят другие крупные пожары, продолжающиеся месяцами.

В общем, австралийские власти сообщили уже о шести спасательных операциях, связанных с наводнениями.

Как сообщалось ранее, в Австралии с сентября 2019 года до середины января 2020-го продолжались масштабные лесные пожары. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 24 человека, разрушены около 1500 домов и выгорело 5,2 млн га земли. В результате лесных пожаров уже погибли более миллиарда животных. После этого, австралийские метеорологи зафиксировали самые сильные ливни на континенте в течение последних почти 20 лет.