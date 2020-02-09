Как не пожар, так потоп: на восток Австралии обрушились обильные дожди

На восточном побережье Австралии обильные дожди потушили крупный лесной пожар, одновременно вызвав наводнения.
Об этом сообщает AP.
"Ливни, которые обрушились на восточное побережье Австралии в воскресенье, потушили большой пожар и вызвали масштабные наводнения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, дожди потушили пожар в Керроуане южнее Сиднея, после того, как огонь уничтожил 312 домов и выпалил 500 000 гектаров (1,2 миллиона акров) в течение 74 дней.
Комиссар по вопросам пожарной службы Шейн Фитциммонс заявил, что надеется, что ливни переместятся во внутреннюю часть континента от побережья и погасят другие крупные пожары, продолжающиеся месяцами.
В общем, австралийские власти сообщили уже о шести спасательных операциях, связанных с наводнениями.
Как сообщалось ранее, в Австралии с сентября 2019 года до середины января 2020-го продолжались масштабные лесные пожары. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 24 человека, разрушены около 1500 домов и выгорело 5,2 млн га земли. В результате лесных пожаров уже погибли более миллиарда животных. После этого, австралийские метеорологи зафиксировали самые сильные ливни на континенте в течение последних почти 20 лет.