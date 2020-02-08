В Херсонской области за сутки сотрудники ГСЧС вытащили из снега уже почти 40 авто

Новости Украины:За прошедший день спасателями на Херсонщине были освобождены из "снежного заточения" уже почти 40 авто.

В Херсонской области за минувшие сутки спасатели извлеки 39 транспортных средств из снежных заносов на автодорогах области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"За прошедшие сутки подразделения Службы "101" 17 раз привлекались к предоставлению помощи. Из снежных заносов извлечены 39 транспортных средств, из которых 2 рейсовых автобуса и автомобиль ремонта электросетей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь спасателей понадобилась в Каховском, Белозерском, Горностаевском, Новотроицком, Скадовском, Бериславском и Ивановском районах.

От областной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям были задействованы 17 единиц техники и 52 спасателя.

В результате ненастья по области от электроснабжения остаются отключенными 3 населенных пункта, из которых 1 частично. На восстановлении работают аварийные бригады облэнерго.

Всего с начала ненастья спасатели Херсонщины 50 выезжали на помощь населению, вытянув 110 автомобилей на дорогах и убрав несколько десятков поваленных деревьев.