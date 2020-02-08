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Суббота, 08.02.2020
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В Херсонской области за сутки сотрудники ГСЧС вытащили из снега уже почти 40 авто

В Херсонской области за сутки сотрудники ГСЧС вытащили из снега уже почти 40 авто
16:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ks.dsns.gov.ua

Новости Украины:За прошедший день спасателями на Херсонщине были освобождены из "снежного заточения" уже почти 40 авто.

В Херсонской области за минувшие сутки спасатели извлеки 39 транспортных средств из снежных заносов на автодорогах области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"За прошедшие сутки подразделения Службы "101" 17 раз привлекались к предоставлению помощи. Из снежных заносов извлечены 39 транспортных средств, из которых 2 рейсовых автобуса и автомобиль ремонта электросетей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что помощь спасателей понадобилась в Каховском, Белозерском, Горностаевском, Новотроицком, Скадовском, Бериславском и Ивановском районах.

От областной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям были задействованы 17 единиц техники и 52 спасателя. 

В результате ненастья по области от электроснабжения остаются отключенными 3 населенных пункта, из которых 1 частично. На восстановлении работают аварийные бригады облэнерго.

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Всего с начала ненастья спасатели Херсонщины 50 выезжали на помощь населению, вытянув 110 автомобилей на дорогах и убрав несколько десятков поваленных деревьев. 

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Украина, Херсон, Автомобили, Снег, Авто, ГСЧС, Стихийное бедствие, Автотранспорт, Нацполиция.
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