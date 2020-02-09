В Нью-Йорке неизвестный дважды открыл стрельбу по полицейским

Новости мира:В Нью-Йорке стрелок ранил нескольких полицейских.

В Нью-Йорке злоумышленник дважды устроил стрельбу по офицерам полиции.

Об этом сообщает AP.

"Стрелок зашел в отделение полиции в Бронксе и начал стрелять в воскресенье утром, ранив офицера через несколько часов после того, как он стрелял в другого офицера, который находился в патрульной машине", - говорится в сообщении.

Во время первого нападения на улице два офицера полиции спаслись бегством. После этого злоумышленник зашел в 41-й полицейский участок. Здесь во время стрельбы офицер полиции был ранен в руку.

Подозреваемый, имя которого не называется, взят под стражу.

"Второй раз в течение менее 12 часов на сотрудников NYPD (полиция Нью-Йорка - ред.) было совершено спланированное нападение", - отметили в полиции Нью-Йорка.