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Экс-посол США в РФ: НАТО стоит наконец-то понять украинскую мечту

Экс-посол США в РФ: НАТО стоит наконец-то понять украинскую мечту
18:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Экс-посол США в РФ считает, что Украина должна продолжать делать свою домашнюю работу, чтобы достичь совместимости с НАТО.

Украина должна продолжать работу по достижению совместимости с НАТО, а Альянс - понять мечту Украины стать полноценным членом Трансатлантического сообщества, заявил экс-посол США в РФ Александр Вершбоу.

"Украина должна делать постоянные усилия, чтобы делать свое домашнее задание, продолжать свою работу, чтобы достичь совместимости с НАТО, и создать веские аргументы, так что НАТО будет сложно отказать", - сказал Вершбоу на пресс-брифинге в Киеве в понедельник.

"Думаю, что Украина сделала большой прогресс, США поддерживают ее усилия, НАТО поддерживает ее усилия. Теперь время подставить плечо и наконец-то понять украинскую мечту стать полноценным членом Трансатлантического сообщества, включая НАТО", - добавил он.

Россия или США: кого поддерживают жители стран НАТО

Напомним, директор Евразийского центра Атлантического совета США и экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что поддержка Украины Соединенными Штатами Америки будет только расти.

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США, НАТО, Александр Вершбоу.
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