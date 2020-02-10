Отношения США с Украиной после процесса импичмента Трампа: экс-посол дал прогноз

Новости мира:Экс-посол США уверен, что после завершения дела об импичменте Трампа, поддержка Штатами Украины будет лишь расти.

Поддержка Украины Соединенными Штатами Америки будет только расти, заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета США Джон Хербст.

"Я могу сказать вам, что, так как сейчас импичмент прошел, сложности в украинско-американских отношениях становятся меньшими, и поддержка Украины будет только расти", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве в понедельник.

По его словам, высокопоставленные американцы и эксперты приехали в Украину, чтобы заверить, что и Республиканская, и Демократическая партии США сильно поддерживают Украину.

"Это событие сегодня является результатом разговора, который господин Пинчук и я имели в ноябре, когда мы описали важность того, чтобы высокопоставленные американцы, эксперты во внешней политике приехали в Украину, чтобы объяснить следующее: что несмотря на то, что Украина стала партийным вопросом в Соединенных Штатах, поддержка Украины, сильная американская поддержка Украины и - демократами, и республиканцами - продолжается. Мы только что прошли сложный период импичмента в Соединенных Штатах, и даже на протяжении этого сложного процесса импичмента республиканцы и демократы в Конгрессе проголосовали за предоставление дополнительной военной помощи Украине и расширение санкций по "Северному потоку - 2", - отметил Хербст.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты так же, как Украина заинтересованы "в нанесении поражения Москве на Донбассе" и помощи в восстановлении территориальной целостности Украины не только на Донбассе, но и в Крыму.