Дело Стоуна: Трамп одобрил действия генпрокурора

Новости мира:Дональд Трамп похвалил генерального прокурора за вмешательство в дело Роджера Стоуна.

Президент США Дональд Трамп отметил генпрокурора Уильяма Барра за то, что тот взял на себя ответственность в деле Роджера Стоуна, чтобы отозвать предложение прокуроров относительно заключения соратника Трампа.

Об этом глава Белого дома написал в среду на официальной твиттер-странице.

"Поздравляю генерального прокурора Билла Барра за то, что он взял на себя ответственность в деле, полностью вышедшем из-под контроля и, возможно, которое даже не должно было быть возбуждено", - написал действующий президент США.

Он назвал российское расследование, проведенное спецпрокурором Робертом Мюллером, "аферой", которая была притянута за уши. "Даже Боб Мюллер солгал Конгрессу!" - отметил без объяснений Трамп.

В понедельник сторона обвинения предложила заключить в тюрьму Роджера Стоуна на срок от семи до девяти лет по семи пунктам обвинений, связанным с "российским" расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера. В частности, обвинения касались давления на свидетелей, препятствования работе следствия, а также предоставления ложных заявлений следствию в пяти отдельных случаях.

Во вторник в Министерстве юстиции во главе с генпрокурором Барром заявили, что отзовут представление в суд относительно помещения в тюрьму близкого соратника Трампа. Это произошло после того, как президент назвал "чрезмерным" и несправедливым предложение стороны обвинения по заключению Стоуна до девяти лет.

В связи с этим три федеральных прокурора, которые готовили представление в суд на Роджера Стоуна, заявили о выходе из процесса в федеральном суде США в Вашингтоне.