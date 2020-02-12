Выборы в США: Еще два оппонента Трампа выбыли из гонки

Новости мира:Эндрю Янг и Майкл Беннет не будут бороться за пост президента США после неудачного результата на праймериз в Нью-Гемпшире.

Предприниматель Эндрю Янг и сенатор Майкл Беннет, которые намеревались стать кандидатами на пост президента США от Демократической партии, покидают предвыборную гонку. Об этом сообщает CNN.

Эндрю Янг объяснил свое решение тем, что не верит в победу на выборах, поэтом он не хочет принимать пожертвования на зарастание проигранные выборы.

"Вы знаете, что я математик, и сегодня из цифр ясно, что мы не выиграем. Я не тот, кто хочет принимать пожертвования и поддержку в гонке, в которой нам не победить", - объяснил Янг.

Беннет же сказал своим сторонникам, что поддержит любого, кто станет кандидатом от Демократической партии, поскольку считает, что действующий президент Дональд Трамп не должен задержаться в Белом доме более, чем на один срок.

"Дело не только в том, кто в Белом доме. Мы должны выиграть большинство в Сенате, и я буду проводить кампанию по всей стране, чтобы убедиться, что мы выиграем это большинство", - поделился планами политик.

Лидером на праймериз демократов в штате Нью-Гемпшир стал сенатор Берни Сандерс (26%), передает Голос Америки. На втором месте – мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич (24,4%). Третью позицию заняла сенатор Эми Клобушар (19,7%). Бывший вице-президент Джо Байден, который был в центре скандала об импичменте Трампа, лишь пятый (8,4%).

Напомним, Дональд Трамп предложил Пентагону привлечь бывшего помощника президента к дисциплинарной ответственности.