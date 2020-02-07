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Выборы в США: один из конкурентов Трампа завершил предвыборную кампанию

Выборы в США: один из конкурентов Трампа завершил предвыборную кампанию
15:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Один из конкурентов Трампа в президентской гонке прекратил предвыборную кампанию.

Бывший конгрессмен от штата Иллинойс республиканец Джо Уолш в пятницу отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США.

"Я прекращаю свою предвыборную кампанию, но наша борьба против культа Трампа только начинается. Я намерен делать все возможное, чтобы разгромить Трампа и его пособников в ноябре", - написал Уолш в Twitter.

На этой неделе в США прошли первые кокусы, внутрипартийные собрания, участники которых голосуют за делегатов, чтобы те впоследствии выбрали кандидата в президенты от партии.

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На внутрипартийных выборах в Айове Трампу удалось набрать более 97% голосов, в то время как каждому из его ближайших соперников - Биллу Уэлду и Джо Уолшу - удалось получить лишь немногим больше 1%.

Уолш - бывший конгрессмен от штата Иллинойс. Ранее он уже выступал с призывами к республиканцам сместить Трампа с поста президента. В то же время на выборах 2016 года он голосовал за Трампа, однако, свой выбор он объяснил лишь тем, что "Трамп - это не Хиллари Клинтон".

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Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2020 года.

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США, Дональд Трамп, Выборы 2020, Джо Уолш.
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