СМИ: Ключевый свидетель в деле об импичменте Трампа лишится должности

Новости мира:Сотрудник администрации Трампа, который лично присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, может вернуться на прежнюю работу.

Сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома Александр Виндман, который является ключевым свидетелем в деле об импичменте Трампа покинет должность.

Об этом сообщает CNN ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что Виндман планирует вернуться в Министерство обороны США после двух лет работы в Белом доме.

Издательство отмечает, что администрация президента США может предоставить увольнение подполковника как вынужденную меру по кадровому сокращению штата Совета нацбезопасности. Таким образом, увольнение Виндмана не можно будет связать с дачей ним показаний в скандальном деле об импичменте Трампа.

Скорее всего, демократы и некоторые республиканцы выступят против отставки Виндмана. В свою очередь, источник, близкий к адвокатам сотрудника СНБ, заверил, что сам Виндман пока не получал никаких извещений о своем увольнении и намерен продолжать исполнять свои обязанности до дальнейших распоряжений.