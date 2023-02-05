Був збитий в американських територіальних водах: у Пентагоні розповіли, чому вирішіли "приземлили" китайський аеростат

Китайці висловили "сильне невдоволення" діями США

Військові Сполучених Штатів Америки збили 4 лютого китайський аеростат, який раніше зайшов у їхній повітряний простір, оскільки він використовувався для спостереження за американськими стратегічними об’єктами в континентальній частині країни.

Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

У Пентагоні зазначили, що президент Джо Байден наказав знищити аеростат-шпигун відразу, як дізнався про нього. Це мали зробити відразу, коли тільки операцію можна було б виконати без надмірного ризику для життя американців.

Однак тоді куля рухалася над землею, тому, за розрахунками військових, її було небезпечно збивати через великі розміри та вагу аеростату, а також через висоту його польоту.

"Згідно з дорученням президента, Міністерство оборони розробило варіанти безпечного збиття повітряної кулі над нашими територіальними водами, уважно стежачи за його маршрутом і діями зі збору розвідданих ", — сказано в повідомленні.

Операція була проведена в координації та за повної підтримки уряду Канади: ця країна також брала участь у відстеженні руху повітряної кулі КНР.

"Президент Байден та його команда національної безпеки завжди ставитимуть на перше місце безпеку американського народу, одночасно ефективно реагуючи на неприйнятне порушення КНР нашого суверенітету ", — додали в оборонному відомстві.

Водночас, Міністерство закордонних справ Китаю висловило "сильне невдоволення і протест проти застосування США сили для атаки на цивільні безпілотні літальні апарати", передає ВВС.

"Китайська сторона неодноразово інформувала американську сторону після перевірки, що аеростат призначений для цивільного використання та потрапив на територію США через форс-мажорні обставини — це була абсолютно випадковість ", — стверджують у відомстві.

Китайська влада заперечує, що це була куля-шпигун, і натомість заявляє, що це був метеорологічний аеростат, який збився зі шляху.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден привітав пілотів винищувача, які збили шпигунський аеростат біля узбережжя Південної Кароліни і сказав, що він наказував збити його "якнайшвидше".