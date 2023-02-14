Воздушная цель над Румынией и российские шары над Украиной: что взбудоражило военных

ВВС Румынии подняли в небо истребители

В воздушном пространстве Украины 14 февраля были зафиксированы шары с угловыми отражателями, которые запустила россия. А в Румынии в этот же день зафиксирована воздушная цель, похожая на аэростат.

Как пишет румынское издание Digi24, ссылаясь на данные Минобороны страны, система воздушного наблюдения румынских ВВС 14 февраля обнаружила небольшую воздушную цель, по своим характеристикам, напоминающую метеозонд. Данный объект находился на высоте около 11 000 метров в воздухе на юго-востоке Румынии.

"Румынские власти применили все стандартные процедуры с момента обнаружения объекта, и два самолета МиГ-21 LanceR румынских ВВС вылетели с 86-й авиабазы ​​Фетешти, направившись в район, где было сообщено о воздушной цели", — говорится в сообщении.

При этом сбить его не удалось, он исчез, истребители не заметили цель при подлете.

"Прибыв в этот район, экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах Самолеты продержали в этом районе около 30 минут, для полного выяснения воздушной обстановки, после чего они вернулись на авиабазу", — пишут журналисты.

Также воздушные шары 14 февраля были замечены и в воздушном пространстве Украины. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП заявил, что эти объекты являются шарами с угловыми отражателями, которые запустила россия с целью проведения воздушной разведки и отвлечения нашего ПВО.

"Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно (12 февраля в Днепропетровской области – ред.) Украинская Противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью.В украинском небе постоянно дежурит истребительная авиация. Ситуация контролируемая", — подчеркнул Игнат.

Напомним, ранее мы писали о том, что 14 февраля Молдова закрыла воздушное пространство, а местные СМИ говорят о российском разведывательном дроне.

Также мы сообщали о том, что в деле о воздушных объектах над США не исключают и версию с пришельцами.