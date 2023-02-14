Молдова закрыла воздушное пространство: СМИ сообщают об угрозе из россии
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Официальных комментариев пока нет
Молдова сегодня, 14 февраля, закрыла воздушное пространство. В этот же день, как пишут местные СМИ, в небе над страной заметили российский разведывательный дрон.
Об этом сообщили молдавские СМИ, отмечая, что официальное подтверждение информации о закрытии они получили от собственных источников. По их словам, воздушное пространство страны будет закрыто до 16:00 сегодняшнего дня.
В национальной авиакомпании Air Moldova также подтвердили закрытие воздушного пространства, но подчеркнули, что причина этому пока остается неизвестной.
"Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления рейсов", — отметили в компании.
На данный момент официальных комментариев власти Молдовы нет.
По данным сервиса FlightRadar, в небе над страной сейчас нет ни одного самолета.
Отметим, что в ближайшие дни в Кишиневе пройдет футбольный поединок между командами Сербии и Молдовы. Тем временем молдавские спецслужбы не впустили на территорию страны сербских болельщиков, ведь среди них могли находиться российские диверсанты.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему правительство европейских стран не реагирует на военную угрозу со стороны рф, которая день за днем растет.