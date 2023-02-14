Война вышла за пределы Украины: почему на Западе закрывают глаза на военную угрозу Европе со стороны россии

Российская агрессия уже коснулась нескольких стран ЕС

В ходе очередной ракетной атаки украинских городов 10 февраля российские крылатые ракеты вошли в воздушное пространство НАТО. По сообщению Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, снаряды, выпущенные из акватории Черного моря, пересекли границы Молдовы и Румынии. В отличие от инцидента в Польше, где во время массированного обстрела Украины 15 ноября погибли два человека, на этот раз обошлось без жертв.

Несмотря на это, можно констатировать, что де-факто война уже вышла за пределы Украины. Реагируя на эти прецеденты, коллективный Запад все еще ограничивается "глубокой обеспокоенностью". К чему приводит такая пассивная позиция международного сообщества, можно понять, вспомнив о начале гибридной агрессии на востоке Украины – за 8 лет попустительства кремлевским амбициям она переросла в полномасштабную войну в центре Европы.

"Телеграф" разбирался в том, почему правительства европейских стран закрывают глаза на растущую военную угрозу со стороны рф, и какие последствия это может иметь.

Прецедентов все еще недостаточно?

С первого дня полномасштабного вторжения рф в Украину политическое руководство нашего государства призывало мировое сообщество к активному противодействию кремлевскому произволу, отмечая, что российская агрессия против Украины угрожает безопасности всей Европы (а с учетом ядерного шантажа, и всего мира). Однако коллективный Запад довольно долго занимал позицию невмешательства, опасаясь реакции владимира путина и надеясь на "мирное урегулирование конфликта".

Первой последствия такой политики ощутила Польша. Во время очередной ракетной атаки украинских городов со стороны рф в сентябре 2022 года на территории страны ЕС упала ракета, унеся жизни двух человек. Громко анонсированное расследование инцидента и резкие заявления европейских политиков – это все "последствия", с которыми столкнулось государство-террорист, по вине которого произошла трагедия.

Место падения ракеты в Польше

Уже через два месяца, когда россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины, дважды прекращала функционировать и высоковольтная линия Исакча — Вулканешты — МГРЭС. В результате отключения главной ЛЭП, которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии, в конце ноября 90% жителей европейской страны остались без света и отопления.

Комментируя данную ситуацию, президент Молдовы Мая Санду обвинила в ней россию и заявила, что единственный будущий путь республики должен быть направлен в сторону свободного мира.

"Россия оставила Молдову в бездне. Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из простого желания держать другие народы в нищете и унижении", — заявила глава государства.

В январе, после новой ракетной атаки Украины со стороны рф, сотрудники пограничной полиции Молдовы обнаружили в Бричанском районе на границе с Украиной обломки ракеты.

"Это уже третий случай падения на территорию Молдовы обломков ракет из-за обстрела Украины. Как и в предыдущих случаях, все необходимые действия осуществляются в соответствии с процедурой компетентными учреждениями", — заявили в МВД Молдовы .

Последний случай выхода российской агрессии за пределы Украины произошел 10 февраля. В ходе очередного обстрела украинских городов две российские крылатые ракеты "Калибр" осуществили пересечение нашей государственной границы с Республикой Молдова.

"Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Ракеты были запущены из акватории Черного моря", — написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.

В Минобороны Румынии информацию опровергли, заявив, что ближайшая точка траектории российских ракет к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы, пишет Europei Liberă.

"В 10:38 утра два самолета МиГ-21 LanceR ВВС Румынии, участвующие в патрулировании под руководством НАТО и выполнявшие учебный полет, были перенаправлены в северную часть Румынии для дополнения вариантов реагирования. Приблизительно через две минуты ситуация прояснилась, и оба самолета вернулись к выполнению своей начальной миссии", — говорится в сообщении Минобороны.

В свою очередь Минобороны Молдовы подтвердило нарушение воздушного пространства государства в 10:18. Ракета пролетела над селом Мокрая (в Рыбницком районе, Приднестровье), а затем над Косауцами (в Сорокском районе).

"Министерство обороны совместно с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова", – заявили в ведомстве.

Следует отметить, что правительство Молдовы планирует криминализировать ракетные атаки на Украину, в ходе которых российские ракеты пересекают воздушное пространство республики. Сам факт пролета ракеты может наказываться тюрьмой сроком от 3 до 12 лет, а если снаряд ранил или убил человека, наказание может составлять до 10-20 лет лишения свободы.

По состоянию на 14 февраля, ни один из вышеуказанных инцидентов не имел последствий в виде введения дополнительных санкций против рф. Более того, россия до сих пор не признана государством-спонсором терроризма на уровне США, а также продолжает оставаться членом ряда международных организаций. Особенно абсурдным сегодня выглядит присутствие страны-агрессора в Совете Безопасности ООН, где представители рф регулярно ветируют решения по защите территориальной целостности Украины и предоставлению дополнительной помощи со стороны западных партнеров. Несмотря на это, вопрос исключения рф из числа членов Совбеза до сих пор не выносился на голосование Генассамблеи.

Молдова – следующая?

Вполне предсказуемо, россия не остановилась на провоцировании европейцев запусками ракет вблизи их границ, и уже определилась со следующей целью для удовлетворения имперских амбиций кремлевского диктатора.

В начале февраля 2023 г. стало известно, что украинская разведка перехватила план российского правительства по дестабилизации политической ситуации в Молдове с целью захвата власти в республике. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на специальном заседании Европейского совета.

"Недавно я говорил с президентом Молдовы Маей Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней", — рассказал Зеленский.

В свою очередь, президент Молдовы Майя Санду подтвердила эту информацию и добавила, что россия вела подготовку к силовым действиям с привлечением диверсантов из-за пределов страны — из россии, Беларуси и Балкан.

"Это краткосрочный план, предусматривающий диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Они планируют насильственные действия, в том числе нападения на некоторые госучреждения и захваты заложников. Переданные Киевом материалы содержат подробную документацию логистики для организации этих диверсионных действий", — заявила Майя Санду.

Мая Санду и Владимир Зеленский

Нарастающую угрозу Европе со стороны россии ощущают и в Польше. Правительство одной из самых преданных стран-партнеров Украины призывает международное сообщество к объединению усилий по противостоянию российской агрессии ради общего будущего.

"Мы помогаем Украине, потому что от нашего соседа на Востоке зависит, как будет выглядеть наше будущее; мы делаем больше других, потому что у нас больше того, что мы можем выиграть, и что проиграть. Продление энтузиазма, который сейчас присутствует в европейских официальных залах, не будет простым. Но самое важное, что должны продолжить — это Европейское единство и решительность в поддержке защитников Украины. Мы пробудили Запад, поэтому мы не можем позволить ему заснуть снова", — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Dzyennik Gazeta Prawna.

Стоит отметить, что, начиная с осени 2022 года, военная поддержка Украины со стороны коллективного Запада действительно стала мощнее. Благодаря разблокированию решений о поставках ранее недоступной Украине номенклатуры обороноспособность нашего государства уже в скором времени может выйти на новый уровень и позволит более эффективно противодействовать российским оккупационным войскам.

Почему молчит Запад?

Предоставление Украине военной и финансовой помощи в сочетании с весьма сдержанной реакцией на "ракетные провокации" страны-агрессора в Европе объясняются тем, что Запад все еще пытается избежать прямой конфронтации с россией, говорит член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

"Эти государства всеми силами подают сигналы о том, что они не являются стороной конфликта и не выступают на стороне Украины против россии. Даже принимая решение о поставках Украине вооружения, они пытаются предотвратить "эскалацию" конфликта. Сравнивая ситуацию в Украине на фоне войны и условия жизни в ЕС, правительства этих стран выбирают воспринимать подобные провокации со стороны рф как форс-мажоры, связанные с войной на территории Украины, и не обострять отношения", — объясняет чиновник в комментарии "Телеграфу".

Учитывая это, ожидать военного ответа россии со стороны европейских стран не приходится, уверен Федор Вениславский. В то же время политик отмечает: пока нет и признаков того, что россия может расширить свою агрессию на страны Европы, ведь пока ей не удается достичь даже тактических успехов на территории Украины. Такой сценарий стал бы для владимира путина самоубийством, и он это понимает, — говорит нардеп.

Владимир путин пока не рискует наносить удары по странам ЕС

Ракетные инциденты на территории стран ЕС могут использоваться кремлем как инструмент для шантажа союзников Украины. В частности, таким образом кремль может влиять на процесс принятия решений о предоставлении Украине новых пакетов помощи или введении дополнительных санкций против рф, объясняет политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда.

По словам эксперта, мы уже являемся свидетелями проявления данной тактики. Более того, кремль полностью устраивает пассивная реакция стран-членов НАТО, продиктованная отсутствием консенсуса между членами Альянса относительно начала войны против россии.

"Политическая позиция НАТО заключается в невмешательстве в российско-украинскую войну за пределами поставок нам вооружения и финансовой поддержки. В этом нет ничего удивительного, ведь, в отличие от маньяков-милитаристов, вроде путина, нормальные люди воевать не хотят. Скорее всего, россия будет продолжать свои провокации и в дальнейшем, однако вероятность ударов по территориям стран-членов НАТО остается ниже, чем желание рф получить компенсационный эффект в постсоветских странах (Казахстан, Грузия, Армения), где осенью прошлого года оказалось большое количество граждан россии", — объясняет политолог. в комментарии "Телеграфу".

Сценарий, при котором россия в ближайшее время будет исключена из ООН или ее Совбеза также является крайне маловероятным, считает Евгений Магда. Несмотря на то, что Украина ведет тяжелую борьбу за лишение рф голоса на заседаниях Генассамблеи, принятие этого решения осложняется сразу несколькими факторами.

"В первую очередь, потому что в состав Совета безопасности входит Китай, понимающий, что такой сценарий развития событий не будет соответствовать его тезисам о внешнеполитической и глобальной стабильности. К тому же, правительство этой страны хорошо знает, как КНР сама стала членом этой организации. Исключение россии из ООН предусматривает принятие соответствующего коллегиального решения на Генассамблее. На сегодняшний день это нереалистичный сценарий. С рф воюет только Украина. У остальных стран могут быть плохие или сложные отношения с ней, однако это не означает, что правительства этих государств должны единогласно принимать неудобные для себя решения и действовать так радикально, как нам этого хотелось бы", — объясняет эксперт.

Владимир путин все еще пользуется своим политическим влиянием

Тем временем норвежская разведка сообщает, что российские корабли впервые за последние 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. В ведомстве убеждены, что это может представлять особо серьезную угрозу и привести к снижению порога ядерной эскалации в случае столкновения россии и НАТО.

Пролеты, а иногда и "прилеты", российских ракет в странах-членах Альянса, обесточивание десятков европейских городов в результате обстрелов Украины и вероломные планы кремля по дестабилизации политической ситуации в Молдове являются последствиями использования технологии "окон Овертона". Страна-террорист понемногу "приучает" цивилизованный мир к своим дикарским методам получения желаемого. Периодические проявления российской агрессии в Европе постепенно становятся, хоть и неприятной, но нормой в современном мире. Опасность данной ситуации состоит в том, что, чувствуя безнаказанность, владимир путин вскоре найдет новый объект для так называемой "денацификации", путем проведения очередной кровавой "спецоперации".