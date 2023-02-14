План существует: в НАТО рассказали, возможен ли удар по Украине из Приднестровья

В НАТО рассказали о планах россиян на Молдову

Россияне имеют план, согласно которому будет нанесен удар по Одесской области с территории Приднестровья, однако необходимых для этого сил у оккупантов нет.

Как сообщает Newsmaker, об этом сообщил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сегодня у россии недостаточно сил, чтобы с помощью Приднестровья окружить Украину сзади, а такой план до сих пор существует, затем захватить Одессу, а затем получить наземный коридор в западное Приднестровье", — сказал он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что россия наверняка попытается подорвать демократический строй в Молдове, чтобы помешать ее проевропейскому курсу. Это включает в себя и попытки помешать деятельности президента Майи Санду.

Джоане также добавил, что кремль не имеет ни возможностей, ни желания атаковать страны НАТО, поскольку у нее "достаточно проблем в Украине".

"Мы должны помочь Украине создать как можно больше проблем для россии", — сказал он и добавил, что это надо делать так, чтобы избежать риска эскалации конфликта.

Как сообщалось ранее, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка получила планы россии по захвату контроля над Молдовой.

После этого Санду сообщила, что эта информация также была подтверждена молдовскими спецслужбами.