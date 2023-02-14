План існує: у НАТО розповіли, чи можливий удар по Україні з Придністров’я

У НАТО розповіли про плани росіян на Молдову

Росіяни мають план, згідно з яким буде завдано удару по Одеській області з території Придністров’я, проте необхідних для цього сил у окупантів немає.

Як повідомляє Newsmaker, про це повідомив заступник генсека НАТО Мірча Джоане під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

"Сьогодні у росії недостатньо сил, щоб за допомогою Придністров’я оточити Україну ззаду, а такий план досі існує, потім захопити Одесу, а потім отримати наземний коридор до західного Придністров’я", — сказав він.

Водночас він наголосив, що росія напевно спробує підірвати демократичний устрій у Молдові, щоб перешкодити її проєвропейському курсу. Це включає і спроби завадити діяльності президента Майї Санду.

Джоане також додав, що кремль не має ні можливостей, ні бажання атакувати країни НАТО, оскільки має "достатньо проблем в Україні".

"Ми повинні допомогти Україні створити якнайбільше проблем для росії", — сказав він і додав, що це треба робити так, щоб уникнути ризику ескалації конфлікту.

Як повідомлялося раніше, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що розвідка отримала плани Росії щодо захоплення контролю над Молдовою.

Після цього Санду повідомила, що цю інформацію також підтвердили молдовські спецслужби.