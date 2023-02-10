Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко

В последнее время Молдова всё более явно оказывается в кремлевском прицеле. Во время выступления в четверг, 9 февраля, на специальном заседании Европейского совета президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила российский план по расшатыванию политической ситуации в Молдове. Целью московитов было разрушение демократического порядка в этой стране и захват власти.

В пятницу, 10 февраля, стало известно, что правительство Молдовы во главе с премьером Натальей Гаврилицей уходит в отставку. В этот же день над территорией Молдовы в очередной раз пронеслись российские ракеты, летящие в сторону Украины.

Молдова не рассматривается россией как суверенное государство. Это длится уже довольно давно, с момента, когда "подожгли" Приднестровье. Россияне ведут себя там как хозяева жизни.

Я побывал в Молдове в мае прошлого года, после чего написал статью "Молдавский плацдарм Путина". Это было по результатам общения с молдовскими политиками, топ-бизнесменами, военными. Было впечатление, что они просто не понимают, что являются следующими, после Украины, мишенями Кремля.

Но сейчас всё более проявляется такое понимание. В том числе, благодаря информации, которую руководство Молдовы получает от Украины и наших партнеров из НАТО. Становится всё более понятно, что нейтралитет, который записан в молдовской Конституции – это фиговый листок с точки зрения защиты от российской агрессии.

Именно поэтому Молдова должна понять (и не просто понять, но и предпринять определенные шаги в соответствующем направлении), что гарантией безопасности ее суверенитета сейчас является только Украина. Потому что страны НАТО не вступятся за Молдову – по понятным причинам. И единственный, кто защищает ее от российского вторжения – это украинская армия.

Молдова имеет некоторые виды вооружений, которые вряд ли сможет эффективно применить в случае российского вторжения. Но которые нужны нам здесь и сейчас. В том числе – советские истребители. В свое время президент Зеленский обращался к молдовской коллеге Майе Санду, но тогда не было позитивного решения. Мне кажется, сейчас время для таких решений пришло.

Необходимы также системные усилия по укреплению молдовской армии. Потому что она малочисленна, недостаточно подготовлена и недостаточно мотивирована. К большому сожалению, многие из моих прошлогодних собеседников, представители разноплановой элиты Молдовы, признавались, что если русские на них нападут, они предпочтут сдаться. Часть уедет в Румынию, а часть – просто поднимет руки.

Но сейчас, как мне кажется, они уже поняли, что в случае сдачи рф, у них не останется никакой идентичности, никакой европерспективы, никакой возможности стать частью системы коллективной безопасности – НАТО. Молдова просто превратится в проходной двор россиян.

Надеюсь, это понимание пришло. И весомым аргументом тут являются очередные залеты российских ракет в воздушное пространство Молдовы. Планируя траекторию, управляя этими ударами, россияне не считаются с тем, что на их пути для атаки по Украине есть Молдова.