Нардеп V, VI та VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко

Останнім часом Молдова дедалі явніше з'являється у кремлівському прицілі. Під час виступу у четвер, 9 лютого, на спеціальному засіданні Європейської ради президент Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка перехопила російський план щодо розхитування політичної ситуації у Молдові. Метою московитів було руйнування демократичного порядку в цій країні та захоплення влади.

У п’ятницю, 10 лютого, стало відомо, що уряд Молдови на чолі з прем’єром Наталією Гаврилицею йде у відставку. Цього ж дня над територією Молдови вкотре пронеслися російські ракети, що летіли у бік України.

Молдова не розглядається як суверенна держава. Це триває вже досить давно, з моменту, коли "підпалили" Придністров’я. Росіяни поводяться там як господарі життя.

Я побував у Молдові у травні минулого року, після чого написав статтю "Молдавський плацдарм Путіна". Це було за результатами спілкування із молдовськими політиками, топ-бізнесменами, військовими. Було враження, що вони просто не розуміють, що є наступними після України мішенями Кремля.

Але зараз дедалі більше проявляється таке розуміння. У тому числі завдяки інформації, яку керівництво Молдови отримує від України та наших партнерів з НАТО. Стає все більш зрозумілим, що нейтралітет, записаний у молдовській Конституції – це фіговий листок з погляду захисту від російської агресії.

Саме тому Молдова має зрозуміти (і не просто зрозуміти, а й зробити певні кроки у відповідному напрямку), що гарантією безпеки її суверенітету зараз є лише Україна. Тому що країни НАТО не заступляться за Молдову – через зрозумілі причини. І єдиний, хто захищає її від російського вторгнення, – це українська армія.

Молдова має деякі види озброєнь, які навряд чи зможе ефективно застосувати у разі російського вторгнення. Але які нам потрібні тут і зараз. У тому числі – радянські винищувачі. Свого часу президент Зеленський звертався до молдовської колеги Майї Санду, але тоді не було позитивного рішення. Мені здається, зараз час для таких рішень настав.

Необхідні також системні зусилля щодо зміцнення молдавської армії. Тому що вона нечисленна, недостатньо підготовлена та недостатньо мотивована. На превеликий жаль, багато хто з моїх минулорічних співрозмовників, представники різнопланової еліти Молдови, зізнавалися, що якщо росіяни на них нападуть, вони віддадуть перевагу здатися. Частина поїде до Румунії, а частина просто підніме руки.

Але зараз, як мені здається, вони вже зрозуміли, що у разі здачі Росії у них не залишиться жодної ідентичності, жодної європерспективи, ніякої можливості стати частиною системи колективної безпеки – НАТО. Молдова просто перетвориться на прохідний двір росіян.

Сподіваюся, це розуміння прийшло. І вагомим аргументом є чергові зальоти російських ракет у повітряний простір Молдови. Плануючи траєкторію, керуючи цими ударами, росіяни не зважають на те, що на їхньому шляху для атаки по Україні є Молдова.