Молдова закрила повітряний простір: ЗМІ повідомляють про загрозу з росії

Офіційних коментарів наразі немає

У Молдові сьогодні, 14 лютого, закрили повітряний простір. Цього ж дня, як пишуть місцеві ЗМІ, у небі над країною помітили російський розвідувальний дрон.

Про це повідомили молдавські ЗМІ, наголошуючи, що офіційне підтвердження інформації про закриття вони отримали від власних джерел. За їх словами, повітряний простір країни буде закрито до 16:00.

У національній авіакомпанії Air Moldova також підтвердили закриття повітряного простору, але наголосили, що причина цього поки що залишається невідомою.

"Шановні пасажири, на даний момент повітряний простір Республіки Молдова закриті, чекаємо на поновлення рейсів", — зазначили в компанії.

Наразі офіційних коментарів влади Молдови немає.

За даними сервісу FlightRadar, у небі над країною зараз немає жодного літака.

Зазначимо, що найближчими днями у Кишиневі пройде футбольний поєдинок між командами Сербії та Молдови. Тим часом молдавські спецслужби не впустили на територію країни сербських уболівальників, оскільки серед них могли бути російські диверсанти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому уряд європейських країн не реагує на військову загрозу з боку Росії, яка день за днем зростає.