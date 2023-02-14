План росії "розкачати" Молдову: стало відомо, кого готували для диверсій

Найближчими днями на території Республіки пройде масовий футбольний захід

На тлі побоювань Молдови щодо ймовірних спроб росії дестабілізувати ситуацію на території країни, спецслужби не впустили на території Республіки сербських вболівальників, адже серед них могли бути й російські диверсанти.

Як повідомляє видання Newsmaker, про це у вівторок, 14 лютого, повідомив нардеп від партії президентки Молдови "Дія і солідарність" Андріан Кептонар, зазначивши, що таким чином молдавські спецслужби нібито запобігли першому кроку до реалізації кремлівського плану з дестабілізації країни.

Також він додав, що у найближчі дні у Кишиневі пройде футбольний поєдинок між командами Сербії та Молдови.

"Спершу планували, що до нашої країни прибудуть вболівальники сербської команди. Завдяки зусиллям СІБ ще задовго до того, як з’явилася інформація, надана Зеленським, збірна Сербії буде грати при пустих трибунах — тому, що так планували завезти диверсантів", — пояснив нардеп.

Варто додати, що саме Андріан Кептонар є членом Комітету з національної безпеки, оборони та громадського порядку в уряді Молдови.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що українським розвідникам вдалося перехопити російський документ із планом щодо дестабілізації політичної обстановки у Молдові. пізніше цю інформацію підтвердила й очільниця Республіки Мая Санду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час чергового масового обстрілу Україну на територію Молдови залетіли дві російські крилаті ракети, після чого прем’єр країни публічно заявив, що прийняв рішення звільнитися з посади.