В ближайшие дни на территории Республики пройдет массовое футбольное мероприятие

На фоне опасений Молдовы по поводу вероятных попыток россии дестабилизировать ситуацию в стране, спецслужбы не впустили на территории Республики сербских болельщиков, ведь среди них могли быть и российские диверсанты.

Как сообщает издание Newsmaker, об этом во вторник, 14 февраля, сообщил нардеп от партии президента Молдовы "Действие и солидарность" Андриан Кептонар, отметив, что таким образом молдавские спецслужбы предотвратили первый шаг к реализации кремлевского плана по дестабилизации.

Он добавил, что в ближайшие дни в Кишиневе пройдет футбольный поединок между командами Сербии и Молдовы.

"Сначала планировали, что в нашу страну прибудут болельщики сербской команды. Благодаря усилиям СИБ еще задолго до того, как появилась информация, предоставленная Зеленским, сборная Сербии будет играть при пустых трибунах — потому, что так планировали завезти диверсантов", — пояснил нардеп.

Следует добавить, что именно Андриан Кептонар является членом Комитета по национальной безопасности, обороне и общественному порядку в правительстве Молдовы.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским разведчикам удалось перехватить российский документ с планом дестабилизации политической обстановки в Молдове. Позже эту информацию подтвердила и глава Республики Майя Санду.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время очередного массового обстрела Украины на территорию Молдовы залетели две российские крылатые ракеты, после чего премьер страны публично заявил, что принял решение уйти с должности.