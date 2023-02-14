Війна вийшла за межі України: чому на Заході заплющують очі на військову загрозу Європі з боку росії

Російська агресія вже торкнулася кількох країн ЄС

Під час чергової ракетної атаки українських міст 10 лютого російські крилаті ракети увійшли у повітряний простір країни НАТО. За повідомленням Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, снаряди, випущені з акваторії Чорного моря, перетнули кордони Молдови та Румунії. На відміну від інциденту в Польщі, де під час масованого обстрілу України 15 листопада загинули дві людини, цього разу обійшлося без жертв.

Попри це, можна констатувати, що де-факто війна вже вийшла за межі України. Реагуючи на ці прецеденти, колективний Захід все ще обмежується "глибоким занепокоєнням". До чого призводить така пасивна позиція міжнародної спільноти, можна зрозуміти, згадавши початок гібридної агресії на сході України – за 8 років потурання кремлівським амбіціям вона переросла у повномасштабну війну в центрі Європи.

"Телеграф" розбирався у тому, чому уряди європейських країн заплющують очі на зростаючу військову загрозу з боку росії, і які наслідки це може мати.

Прецидентів все ще недостатньо?

З першого дня повномасштабного вторгнення рф в Україну політичне керівництво нашої держави закликало світову спільноту до активної протидії кремлівському свавіллю, наголошуючи, що російська агресія проти України загрожує безпеці всієї Європи (а з урахуванням ядерного шантажу, і всього світу). Проте колективний Захід досить довго займав позицію невтручання, побоюючись реакції володимира путіна і сподіваючись на "мирне врегулювання конфлікту".

Першою наслідки такої політики відчула на собі Польща. Під час чергової ракетної атаки українських міст з боку рф у вересні 2022 року на території країни ЄС впала ракета, забравши життя двох людей. Гучно анонсоване розслідування інциденту та різкі заяви європейських політиків – це всі "наслідки", з якими зіткнулася держава-терорист, з вини якої сталася трагедія.

Місце падіння ракети у Польщі

Вже за два місяці, коли росія почала наносити масовані удари по критичній інфраструктурі України, двічі припиняла функціонувати й високовольтна лінія Ісакча — Вулканешти — МДРЕС. В результаті відключення головної ЛЕП, якою до Молдови надходила електроенергія з Румунії, наприкінці листопада 90% жителів європейської країни залишились без світла та опалення.

Коментуючи дану ситуацію, президент Молдови Мая Санду звинуватила у ній росію та заявила, що єдиний майбутній шлях республіки повинен бути направлений у бік вільного світу.

"Росія залишила Молдову в безодні. Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас у темряві та холоді, який навмисно вбиває людей із простого бажання тримати інші народи у злиднях та приниженні", — заявила глава держави.

У січні, після нової ракетної атаки України з боку рф, співробітники прикордонної поліції Молдови виявили у Бричанському районі на кордоні з Україною уламки ракети.

"Це вже третій випадок падіння на територію Молдови уламків ракет через обстріл України. Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії здійснюються відповідно до процедури компетентними установами", — заявили в МВС Молдови.

Останній випадок виходу російської агресії за межі України трапився 10 лютого. Під час чергового обстрілу українських міст дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин нашого державного кордону з Республікою Молдова.

"Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракети були запущені з акваторії Чорного моря", — написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в Telegram.

У Міноборони Румунії інформацію спростували, заявивши, що найближча точка траєкторії російських ракет до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 кілометрів на північний схід від кордону, пише Europei Liberă.

"О 10:38 ранку два літаки МіГ-21 LanceR ВПС Румунії, які беруть участь у патрулюванні під проводом НАТО та на той час виконували навчальний політ, були перенаправлені в північну частину Румунії для доповнення варіантів реагування. Приблизно через дві хвилини ситуація прояснилася, і обидва літаки повернулися до виконання своєї початкової місії", — йдеться у повідомленні Міноборони.

В свою чергу, Міноборони Молдови підтвердило порушення повітряного простору держави о 10:18. Ракета пролетіла над селом Мокра (у Рибницькому районі, Придністров'я), а потім над Косауцами (у Сорокському районі).

"Міністерство оборони спільно з відповідальними структурами країни уважно стежить за ситуацією в регіоні та рішуче засуджує порушення повітряного простору Республіки Молдова", – заявили у відомстві.

Варто зазначити, що уряд Молдови планує криміналізувати ракетні атаки на Україну, під час яких російські ракети перетинають повітряний простір республіки. Сам факт прольоту ракети може каратися в’язницею на строк від 3 до 12 років, а якщо снаряд поранив або вбив людину, покарання може становити до 10-20 років позбавлення волі.

Станом на 14 лютого, жоден з вищевказаних інцидентів не мав наслідків у вигляді введення додаткових санкцій проти росії. Ба більше, рф досі не визнана державою-спонсором тероризму на рівні США, а також продовжує залишатися членом ряду міжнародних організацій. Особливо абсурдним сьогодні виглядає присутність країни-агресора в Раді Безпеки ООН, де представники росії регулярно ветують рішення щодо захисту територіальної цілісності України та надання нам додаткової допомоги з боку західних партнерів. Попри це, питання виключення рф з числа членів Радбезу досі не виносилось на голосування Генасамблеї.

Молдова – наступна?

Цілком передбачувано, рф не зупинилася на провокуванні європейців запусками ракет поблизу їхніх кордонів, і вже визначився з наступною ціллю для задоволення імперських амбіцій кремлівського диктатора.

На початку лютого 2023 року стало відомо, що українська розвідка перехопила план російського уряду щодо дестабілізації політичної ситуації в Молдові з метою захоплення влади у республіці. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спеціальному засіданні Європейської Ради.

"Нещодавно я говорив з президенткою Молдови Маєю Санду та проінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити контроль над нею", — розповів Зеленський.

У свою чергу, президент Молдови Мая Санду підтвердила цю інформацію та додала, що росія вела підготовку до силових дій із залученням диверсантів з-поза меж країни — з росії, Білорусі та Балкан.

"Це короткостроковий план, який передбачає диверсії із залученням осіб з військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, у тому числі напади на деякі держустанови і захоплення заручників. Передані Києвом матеріали містять детальну документацію логістики для організації цих диверсійних дій", — заявила Мая Санду.

Мая Санду і Володимир Зеленський

Наростаючу загрозу Європі з боку рф відчувають і у Польщі. Уряд однієї з найвідданіших країн-партнерів України закликає міжнародну спільноту до об'єднання зусиль у протистоянні російській агресії заради спільного майбутнього.

"Ми допомагаємо Україні, тому що від нашого сусіда на Сході залежить, як виглядатиме наше майбутнє; ми робимо більше за інших, тому що ми маємо більше, що можемо виграти, і що програти. Продовження ентузіазму, який нині є присутнім у європейських офіційних залах, не буде простим. Але найважливіше, що маємо продовжити – це Європейська єдність та рішучість у підтримці захисників України. Ми пробудили Захід, тож ми не можемо дозволити йому заснути знову", — заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю Dziennik Gazeta Prawna.

Варто зазначити, що починаючи з осені 2022 року військова підтримка України з боку колективного Заходу дійсно стала потужнішою. Завдяки розблокуванню рішень про поставки раніше недоступної Україні номенклатури, обороноздатність нашої країни вже незабаром може вийти на новий рівень і дозволить більш ефективно протидіяти російським окупаційним військам.

Чому мовчить Захід?

Надання Україні військової та фінансової допомоги у поєднанні з вельми стриманою реакцією на "ракетні провокації" країни-агресора в Європі пояснюються тим, що Захід все ще намагається уникнути прямої конфронтації з росією, каже член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Ці держави всіма силами подають сигнали про те, що вони не є стороною конфлікту і не виступають на стороні України проти рф. Навіть приймаючи рішення про поставки Україні озброєння, вони намагаються запобігти "ескалації" конфлікту. Порівнюючи ситуацію в Україні на тлі війни, та умови життя в ЄС, уряди цих країн обирають сприймати подібні провокації з боку рф як форс-мажори, пов'язані з війною на території України, і не загострювати відносини", — пояснює посадовець в коментарі "Телеграфу".

Враховуючи це, очікувати на військову відповідь росії з боку європейських країн не доводиться, впевнений Федір Веніславський. Водночас, політик зазначає: наразі немає й ознак того, що росія може розширити свою агресію на країни Європи, адже поки що їй не вдається досягти навіть тактичних успіхів на території України. Такий сценарій став би для володимира путіна самогубством, і він це розуміє, — каже нардеп.

Володимир путін поки що не ризикує наносити удари по країнам ЄС

Ракетні інциденти на території країн ЄС можуть використовуватися кремлем як інструмент для шантажу союзників України. Зокрема, таким чином кремль може впливати на процес ухвалення рішень щодо надання Україні нових пакетів допомоги або введення додаткових санкцій проти рф, пояснює політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда.

За словами експерта, ми вже є свідками прояву даної тактики. Ба більше, кремль цілком влаштовує пасивна реакція країн-членів НАТО, продиктована відсутністю консенсусу між членами Альянсу щодо початку війни проти рф.

"Політична позиція НАТО полягає у невтручанні у російсько-українську війну за межами постачання нам озброєння та фінансової підтримки. У цьому немає нічого дивного, адже, на відміну від маніяків-мілітаристів, на кшталт путіна, нормальні люди воювати не хочуть. Скоріше за все, рф продовжуватиме свої провокації й надалі, проте вірогідність ударів по територіям країн-членів НАТО залишається нижчою, ніж бажання росії отримати компенсаційний ефект в пострадянських країнах (Казахстан, Грузія, Вірменія), де восени минулого року опинилася велика кількість громадян рф", — пояснює політолог в коментарі "Телеграфу".

Сценарій, за якого росія найближчим часом буде виключена з ООН або її Радбезу також є вкрай маловірогідним, вважає Євген Магда. Попри те, що Україна веде важку боротьбу за відібрання у рф голосу на засіданнях Генасамблеї, прийняття цього рішення ускладнюється одразу декількома факторами.

"У першу чергу, тому що до складу Ради безпеки входить Китай, який розуміє, що такий сценарій розвитку подій не буде відповідати його тезам про зовнішньополітичну та глобальну стабільність. До того ж, уряд цієї країни добре знає, як КНР сама стала членом цієї організації. Виключення росії з ООН передбачає прийняття відповідного колегіального рішення на Генасамблеї. На сьогоднішній день це нереалістичний сценарій. З рф воює лише Україна. У решти країн можуть бути погані або складні відносини з нею, проте це не означає, що уряди цих держав повинні одностайно приймати незручні для себе рішення і діяти так радикально, як нам би цього хотілося", — пояснює експерт.

Володимир путін все ще користується своїм політичним впливом

Тим часом, норвезька розвідка повідомляє, що російські кораблі вперше за останні 30 років почали виходити в море із тактичною ядерною зброєю на борту. У відомстві переконані, що це може становити особливо серйозну загрозу та призвести до зниження порога ядерної ескалації у разі зіткнення Росії та НАТО.

Прольоти, а часом і "прильоти", російських ракет у країнах-членах Альянсу, знеструмлення десятків європейських міст внаслідок обстрілів України та карколомні плани кремля щодо дестабілізації політичної ситуації в Молдові є наслідками використання технології "вікон Овертона". Країна-терорист потрохи "привчає" цивілізований світ до своїх дикунських методів отримання бажаного. Періодичні прояви російської агресії в Європі поступово стають, хоч і неприємною, але нормою сьогодення. Небезпека даної ситуації полягає у тому, що, відчуваючи безкарність, володимир путін незабаром знайде новий об'єкт для так званої "денацифікації", шляхом проведення чергової кривавої "спецоперації".