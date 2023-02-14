Над Китаєм також побачили НЛО: у небі десятки об'єктів, пишуть ЗМІ (відео)

Знову НЛО, але цього разу — у Китаї

У Китаї очевидці побачили у небі десятки НЛО. Вони пролітали над провінцією Хейлунцзян, що межує з рф. Нагадаємо, що раніше летючі об’єкти бачили у США. Утім тепер аномальне явище з’явилося у небі Китаю.

Про це повідомляють очевидці у місцевих соцмережах, які поширюють відео. Влада Китаю офіційних пояснень з цього приводу не давала. Лише заявила, що в регіоні не проводилося жодних навчать, тож турбуватися не варто.

На відео видно більше десятка об’єктів, які летять рядком і їхня кількість поступово збільшується. Також їх зафільмували з інших ракурсів, де світлових куль менше. Також поруч з ними помітно дим, що наштовхує на думку, ніби ці об’єкти падають в атмосфері та згорають.

Зазначимо, що раніше у США збили 4 невідомі літальні апарати. Один із них ідентифікували, як повітряну кулю з Китаю, однак щодо решти Пентагон не може сказати точно. Не виключають і версію з прибульцями. Докладніше про це читайте в матеріалі "Телеграфа".

Китай своєю чергою нещодавно заявив, що за минулий рік у повітряному просторі країни виявили 10 повітряних куль зі США. Однак сполучені штати ці звинувачення відкидають, пише "Українська правда".

Також на початку року Пентагон розсекретив інформацію, що у небі над Сполученими Штатами помітили сотні НЛО протягом минулого року і деякі з них рухалися досить маневренно.