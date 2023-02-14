Над Китаем тоже увидели НЛО: в небе десятки объектов, пишут СМИ (видео)

Снова НЛО, но на этот раз в Китае.

В Китае очевидцы увидели в небе десятки НЛО. Они пролетали над провинцией Хейлунцзян, граничащей с РФ. Напомним, что ранее летающие объекты видели в США. Впрочем, теперь аномальное явление появилось в небе Китая.

Об этом сообщают очевидцы в местных соцсетях, распространяющих видео. Власти Китая официальных объяснений на этот счет не давали. Только заявили, что в регионе не проводилось никаких учений, поэтому беспокоиться не стоит.

На видео видно более десятка летящих объектов и их количество постепенно увеличивается. Также их сняли с других ракурсов, где светящихся шаров меньше. Также рядом с ними заметен дым, наталкивающий на мысль, будто эти объекты падают в атмосфере и сгорают.

Отметим, что ранее в США сбили четыре неизвестных летательных аппарата. Один из них идентифицировали как воздушный шар из Китая, однако насчет остальных Пентагон не может сказать точно. Не исключают и версию с пришельцами. Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа".

Китай в свою очередь недавно заявил, что за прошлый год в воздушном пространстве страны обнаружили около 10 воздушных шаров из США. Однако Соединенные Штаты эти обвинения отвергают, пишет "Украинская правда".

Также в начале года Пентагон рассекретил информацию, что в небе над Соединенными Штатами заметили сотни НЛО за прошедший год и некоторые из них двигались довольно маневренно.