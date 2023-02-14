Шпигунський об’єкт у небі після спроби перевороту. Що коїться в сусідній Молдові

Сьогодні Молдова на декілька годин закрила небо. Румунія побачила поруч шпигунську кулю

Через день після винесення на загал плану росії про державний переворот у Молдові, над країною закрили повітряний простір для цивільних літаків. Ймовірно, через російський дрон над Кишиневом.

Це все після прольоту у її повітряному просторі двох крилатих ракет рф минулої п’ятниці.

Що відомо про закриття повітряного простору

Після 11 години дня комісія з організації повітряного простору Молдови закрила повітряний простір з міркувань безпеки для цивільної авіації. Пауза тривала декілька годин, до 14:47.

Авіакомпанія першою AirMoldova закликала пасажирів, які перебувають в аеропорту зберігати спокій та стежити за оновленнями.

Першою про закриття простору своїх клієнтів попередила авівакомпанія AirMoldova

Територія Молдови після заборони польоти цивільної авіації була на мапах сервісу FlightRadar виглядала порожньо без літаків.

Молдова на мапах FlightRadar після закриття неба для цивільних літаків

Причини паузи досі офіційно не розголошують. За непідтвердженою інформацією, на територію країни нібито проник російський розвідувальний безпілотник, який перед цим пролетів через Житомирську та Вінницьку обл.

На південному сході Румунії після цього близько 12:30 помітили підозрілу повітряну кулю, яка летіла на висоті 11 тис. метрів.

Два винищувачі МіГ 21 LanceR під командуванням НАТО злетіли з 86-ї авіабази у Фетешті в район спостереження вже через 10 хвилин, але не змогли підтвердити присутність цілі — ні візуально, ні на бортових радарах.

В Україні теж сьогодні бачили кулі з кутовими відбивачами. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що їх запустив противник для проведення розвідки чи відволікання ППО (як помилкова ціль).

Кутові радіолокаційні відбивачі використовують для збільшення помітності та відволікання ППО

ППО спостерігає за цими цілями, вони рухаються у повітряних потоках із невеликою швидкістю.

За його словами, кулі переміщуються під дією сили вітру і здатні залітати в інші країни. Проте Ігнат не став коментувати, чи пов'язане сьогоднішнє закриття повітряного простору над Молдовою з цими об'єктами.

Як українська розвідка допомогла попередити держпереворот

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідка розкрила план росіян з дестабілізації ситуації та знищення Молдови. А через кілька днів уряд Молдови раптово пішов у відставку.

Вчора президент країни Майя Санду розкрила деталі плану росіян: готувалися силові дії із залученням диверсантів з росії, Білорусі та Балкан (громадян Сербії та Чорногорії).

"Туристи" із військовим вишколом, перевдягнені у цивільне, планували під виглядом мирних протестів захопити держустанови та навіть брати заручників. А документи логістики для організації цих диверсійних дій потрапили до рук української розвідки та Молдови. Матеріали містять інструкції для в'їзду до країни.

Футбольні фанати клубу "Партизан" із Сербії могли бути диверсантами

Депутат від партії "Дія і солідарність" Андріан Кептонар вважав, що до Кишинева можуть приїхати диверсанти під виглядом сербських футбольних вболівальників.

Вже сьогодні до країни не впустили 12 фанатів сербського клубу "Партизан", які приїхали вболівати за свій клуб, який 16 лютого має зіграти з "Шерифом"(а це команда з невизнаного Придністров’я). У прикордонній поліції це пояснили тим, що громадяни не виконали всі умови для в'їзду.

"Збірна Сербії гратиме при порожніх трибунах, бо планували привезти диверсантів", — заявив Кептонар.

Сербія та рф все заперечують

Сербія заперечила можливу участь своїх громадян у підготовці держперевороту у Молдові. Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич вимагає, щоб Кишинів надав всю наявну інформацію, і зазначив, що не допустить завдання шкоди репутації Сербії, а також дружнім відносинам з Молдовою.

росія у вівторок теж відкинула звинувачення президента Молдови в тому, що москва планує її дестабілізувати.

"Такі заяви є абсолютно безпідставними та необґрунтованими", – йдеться в заяві МЗС росії.

рф на додачу звинуватила у всьому Україну, мовляв, Київ нагнітає напруженість між росією та Молдовою, намагається втягнути Кишинів "у жорстку конфронтацію з росією".

Відзначимо, що росія неодноразово допускала грубі випади на адресу Молдови після початку повномасштабного вторгнення та шантажувала країну газом. Голова російського МЗС сергій лавров дав зрозуміти, що після України росія націлилася Молдову.