Шпионский объект в небе после попытки переворота. Что происходит в соседней Молдове

Сегодня Молдова на несколько часов закрыла небо. Румыния увидела рядом шпионский шар

Через день после вынесения плана россии о государственном перевороте в Молдове, над страной закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов. Вероятно, из-за русского дрона над Кишиневом.

Это все после пролета в ее воздушном пространстве двух крылатых ракет россии в прошлую пятницу.

Что известно о закрытии воздушного пространства

После 11 часов дня комиссия по организации воздушного пространства Молдовы закрыла воздушное пространство по соображениям безопасности для гражданской авиации. Пауза длилась несколько часов до 14:47.

Авиакомпания первой AirMoldova призвала пассажиров, находящихся в аэропорту, сохранять спокойствие и следить за обновлениями.

Первой о закрытии пространства своих клиентов предупредила авиакомпания AirMoldova

Территория Молдовы после запрета полеты гражданской авиации была на картах сервиса FlightRadar выглядела пусто без самолетов.

Молдова на картах FlightRadar после закрытия неба для гражданских самолетов

Сначала сообщалось, что на территорию страны якобы проник российский разведывательный беспилотник, перед этим пролетевший через Житомирскую и Винницкую обл. Но на юго-востоке Румынии после этого около 12:30 заметили подозрительный воздушный шар, летевший на высоте 11 тыс. метров.

Два истребителя МиГ 21 LanceR под командованием НАТО взлетели с 86-й авиабазы в Фетеште в район наблюдения уже через 10 минут, но не смогли подтвердить присутствие цели — ни визуально, ни на бортовых радарах.

В Украине тоже сегодня видели пули с угловыми отражателями. Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что их запустил противник для проведения разведки или отвлечения ПВО (как ошибочная цель).

Угловые радиолокационные отражатели используют для увеличения заметности и отвлечения ПВО

ПВО наблюдает за этими целями, они двигаются в воздушных потоках с небольшой скоростью.

По его словам, пули перемещаются под действием силы ветра и способны залетать в другие страны. Однако Игнат не стал комментировать, связано ли сегодняшнее закрытие воздушного пространства над Молдовой с этими объектами.

Как вечером разъяснило Управление гражданской авиации Молдовы, в 12:30 в Министерство обороны поступила информация, что в воздушном пространстве Республики Молдова в районе города Сороки обнаружен небольшой неустановленный объект, похожий на воздушный шар.

"Учитывая погодные условия и невозможность мониторинга и идентификации объекта, а также траектории его полета с целью обеспечения безопасности граждан, Межведомственной комиссией по организации воздушного пространства в 13:24 принято решение о временном закрытии воздушного пространства. После проверки информации и убеждения в отсутствии угрозы безопасности граждан, по представлению Минобороны, в 14:46 воздушное пространство было восстановлено", — пояснили в Молдове.

Как украинская разведка помогла предупредить госпереворот

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка раскрыла план россиян по дестабилизации ситуации и уничтожению Молдовы. А через несколько дней правительство Молдовы внезапно ушло в отставку.

Вчера президент страны Майя Санду раскрыла детали плана россиян: готовились силовые действия с привлечением диверсантов из россии, Белоруси и Балкан (граждан Сербии и Черногории).

"Туристы" с военной подготовкой, переодетые в гражданское, планировали под видом мирных протестов захватить госучреждения и даже брать заложников. А документы логистики для организации этих диверсионных действий попали в руки украинской разведки и Молдовы. Материалы содержат инструкции по въезду в страну.

Футбольные фанаты клуба "Партизан" из Сербии могли быть диверсантами

Депутат от партии "Действие и солидарность" Андриан Кептонар считал, что в Кишинев могут приехать диверсанты под видом сербских футбольных болельщиков.

Уже сегодня в страну не пустили 12 фанатов сербского клуба "Партизан", приехавших поболеть за свой клуб, который 16 февраля должен сыграть с "Шерифом" (а это команда из непризнанного Приднестровья). В приграничной полиции это объяснили тем, что граждане не выполнили все условия для въезда.

"Сборная Сербии будет играть при пустых трибунах, потому что планировали привезти диверсантов ", — заявил Кептонар.

Сербия и рф все отрицают

Сербия отрицала возможное участие своих граждан в подготовке госпереворота в Молдове. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич требует, чтобы Кишинев предоставил всю имеющуюся информацию, и отметил, что не допустит нанесения ущерба репутации Сербии, а также дружеским отношениям с Молдовой.

россия во вторник тоже отвергла обвинения президента Молдовы в том, что Москва планирует ее дестабилизировать.

"Такие заявления абсолютно безосновательны и необоснованны ", — говорится в заявлении МИД россии.

россия вдобавок обвинила во всем Украину, мол, Киев нагнетает напряженность между россией и Молдовой, пытается втянуть Кишинев "в жесткую конфронтацию с россией".

Отметим, что россия неоднократно допускала грубые выпады в адрес Молдовы после начала полномасштабного вторжения и шантажировала страну газом. Глава российского МИД сергей лавров дал понять, что после Украины россия нацелилась на Молдову.