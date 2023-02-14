Війна – день 356: окупанти продовжують наступ на Донбасі та готуються до удару у нових місцях

Оперативно про головне 14 лютого

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 356 днів. Окупанти розпочали новий наступ у східних областях та активізували проведення інформаційних кампаній, спрямованих на те, щоб посіяти розбіжності серед країн Заходу та сповільнити постачання озброєння для ЗСУ. Водночас військові очікують, що активізація противника відбудеться вже цього тижня, а під ударами опиняться населені пункти не лише на лінії фронту, а й на кордоні з росією. Проте українські військові продовжують виконувати свою роботу і стійко утримують натиск ворога, завдаючи йому тяжких ушкоджень.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У НАТО кажуть, що росія не має сил, щоб атакувати Україну з території Придністров'я, однак такий план все ще не відкинутий.

00:00 У Москві сталася сильна пожежа біля НДІ точних приладів, де виготовляють обладнання для ракетного озброєння

Інформація за 11 лютого доступна у зведенні: Війна — день 353: росіяни намагаються прорватися на Луганщині та тиснуть на Бахмут

З даними за 12 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 354: росія розпочала наступ на Донбасі, але зазнає тяжких втрат .

Про те, що відбувалося 13 лютого, читайте в матеріалі: Війна — день 355: війська Росії атакують на Донбасі і обстрілюють мирні міста