"Сотні російських зеків хочуть на війну, але…" - очільник "Вагнера" зробив неочікувану заяву

У ПВК "Вагнер" перестали набирати "зеків", а засновник ПВК назвав неочікувану причину

Російську ПВК "Вагнер" та її засновника Євгенія Пригожина відсторонили від вербування в’язнів. Про це заявив сам Пригожин. Нагадаємо, раніше стало відомо, що ПВК "Вагнер" більше не набирають ув’язнених у свої лави.

Відповідний коментар Пригожина опублікував депутат зі Свердловської області В’ячеслав Вегнер у забороненій в Україні соцмережі, пише "Медуза". Депутат Вегнер каже, що звертався до Пригожина від імені ув’язнених чоловічих і жіночих колоній. Вони нібито самі просять відправити їх на війну, але ж не беруть. За його словами, до нього постійно надходять звернення від ув’язнених, щоб їх забрали воювати. Таких звернень, начебто, вже кілька сотень, але їх не можуть розглянути.

"На жаль, проект по подальшому набору ув’язнених в нинішній момент закритий. Я і ПВК "Вагнер" повністю відсторонені від даного процесу," — заявив Пригожин. В листі він назвав причини, які, на його думку, спричинили відсторонення ПВК "Вагнер" від вербування.

Це, нібито, "надзвичайна ефективність виконання завдань" і те, що "зеки" "воюють нарівні зі з кадровими військовими". Усе це викликає роздратування військових еліт в рф, вважає терорист Пригожин.

Нагадаємо, що в Україні вже загинули близько 30 тисяч російських найманців-вагнерівців. Журналісти-розслідувачі знайшли серед них навіть кримінальних авторитетів. Однак більшість "вагнерівців" — це хворі та нещасні люди. Про це розповів військовий психолог, який зустрівся із полоненими з "Вагнера".