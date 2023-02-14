З "авторитетів" у покійники: у вбитих в Україні вагнерівці знайшли цікаве кримінальне минуле

Відомо про трьох ватажків банд — на їхньому рахунку безліч злочинів

Близько 30 тисяч російських найманців-вагнерівців загинули в Україні з початку вторгнення у лютому 2022 року. Більшість із них — ув’язнені. Є серед них і так звані "авторитети".

Про трьох таких чоловіків розповідають у розслідуванні Bellingcat. Усі вони пішли до ПВК "Вагнер", хоча перевищували верхню межу допустимого віку — 50 років. Але вони мали вражаючий кримінальний досвід — керували кримінальними структурами у 90-х. Це 59-річний Сергій Максименко, 55-річний Андрій Бережних та 55-річний Ігор Куск.

Андрій Бережних вступив до "Вагнера" у 55 років. Він відбував 25-річний висновок, до якого його засудили 2013 року за вбивство, замах на вбивство та інші злочини. Бережних керував бандою, яка розпочала історію в Балаково в Саратовській області з 1994 по 2011 рік. Він займався торгівлею зброєю, вбивствами, замахами на місцевих бізнесменів, банда напала на саратовську телекомпанію з використанням гранатомета РПГ-26. 2008 року переїхав до Москви. На момент арешту володів шістьма квартирами у Балаковому. Загинув у грудні 2022 року за місяць до смерті вступивши до лав найманців.

Андрій Бережних

Сергій Максименко приєднався до вагнерівців у 59 років, також відбуваючи 25-річний висновок. Встав до лав найманців у вересні 2022 року. Загинув також у грудні. Історія кримінального минулого почалася в Пензі — Максименко очолював злочинне угруповання "Олімпія" в 90-х і 00-х що займалося проституцією, вбивствами, вимаганнями. "Олімпія" на початку століття здійснила низку вбивств конкурентів та власників бізнесу в Пензі. Описується строга ієрархічність групи та жорстокість.

Сергій Максименко у зеленому за склом

Ігор Куск підписав контракт із ПВК у 55. Його термін укладання був 23 роки. Він хотів піти воювати ще до вербування — у нього було військове минуле в Афганістані. Шмат навіть хотів вступити до кадировців. Завербували вагнерівці його у липні 2022 року. Куск створив своє угруповання у 1998 у Татарстані. Угруповання було активним у Нижньокамську та Казані. Її особливістю була велика кількість ветеранів війни в Афганістані у складі. Займалися вбивствами на замовлення, у тому числі і відомих директорів фірм.

На відміну від похорону Максименка та Бережних, проводити Куска прийшло близько 700 осіб. Окрім злочинної діяльності він очолював ветеранські громади в Татарстані, що залучило на його бік громадськість та допомогло пом’якшити вирок.

Серед вагнерівців набагато більше ув’язнених, засуджених за жорстокі злочини в останні роки — вбивця власної матері, до лав ЧВК просяться навіть маніяки на рахунку яких десятки жертв. Вони сподіваються за пів року заробити помилування. Поки що відомо про два десятки таких ув’язнених, які отримали свободу. Взимку закінчується термін служби перших завербованих і стане відомо, скільки з них знову стане вільними після скоєних злочинів.

Як раніше розповів "Телеграф", в Україні вагнерівців ліквідують не лише ЗСУ, а й їхні товариші по службі. Приводів багато — добивають поранених або "карають" за попадання в полон і відмову воювати.