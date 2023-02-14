Из "авторитетов" в покойники: у убитых в Украине вагнеровцев нашли интересное криминальное прошлое

Известно о трех главарях банд — на их счету множество преступлений

Около 30 тысяч российских наемников-вагнеровцев погибли в Украине с начала вторжения в феврале 2022 года. Большая часть из них — заключенные. Есть среди них и так называемые "авторитеты".

О трех таких мужчинах рассказывают в расследовании Bellingcat. Все они пошли в ЧВК "Вагнер", хотя превышали верхнюю границу допустимого возраста — 50 лет. Но у них был впечатляющий уголовный опыт — они руководили криминальными структурами в 90-х. Это 59-летний Сергей Максименко, 55-летний Андрей Бережных и 55-летний Игорь Куск.

Андрей Бережных вступил в "Вагнер" в 55 лет. Он отбывал 25-летнее заключение, к которому его приговорили в 2013 за убийство, покушение на убийство и другие преступления. Бережных руководил бандой, начавшей историю в Балаково Саратовской области с 1994 по 2011 год. Он занимался торговлей оружием, убийствами, покушениями на местных бизнесменов, банда напала на саратовскую телекомпанию с использованием гранатомета РПГ-26. В 2008 переехал в Москву. На момент ареста владел шестью квартирами в Балаково. Погиб в декабре 2022 года, за месяц до смерти вступив в ряды наемников.

Андрей Бережных

Сергей Максименко присоединился к вагнеровцам в 59 лет, также отбывая 25-летнее заключение. Вступил в ряды наемников в сентябре 2022. Погиб также в декабре. История криминального прошлого началась в Пензе — Максименко возглавлял преступную группировку "Олимпия", в 90-х и 00-х промышлявшую проституцией, убийствами, вымогательствами. "Олимпия" в начале века осуществила ряд убийств конкурентов и владельцев бизнеса в Пензе. В группе царила строгая иерархия группы и жестокость.

Сергей Максименко в зеленом за стеклом

Игорь Куск подписал контракт с ЧВК в 55. Его срок заключения был 23 года. Он желал пойти воевать еще до вербовки — у него было военное прошлое в Афганистане. Куск даже хотел вступить к кадыровцам. Завербовали вагнеровцы его в июле 2022 года. Куск создал свою группировку в 1998 в Татарстане. Группировка была активна в Нижнекамске и Казани. Ее особенностью было большое количество ветеранов войны в Афганистане. Занимались заказными убийствами, в том числе и известных директоров фирм.

В отличие от похорон Максименко и Бережных, проводить Куска пришло около 700 человек. Кроме преступной деятельности он возглавлял ветеранские общины в Татарстане, что привлекло на его сторону общественность и помогло смягчить приговор.

Среди вагнеровцев гораздо больше заключенных, осужденных за жестокие преступления в последние годы — убийца своей матери, в ряды ЧВК просятся даже маньяки, на счету которых десятки жертв. Они надеются за полгода заработать себе помилование. Пока известно о двух десятках таких заключенных, получивших свободу. Зимой заканчивается срок службы первых завербованных и станет известно, сколько из них снова станет свободными после совершенных преступлений.

Как ранее рассказал "Телеграф", в Украине вагнеровцев ликвидируют не только ВСУ, а и их сослуживцы. Поводов много — добивают раненых или "наказывают" за попадание в плен и отказ воевать.