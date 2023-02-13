Кувалдой по голове: появилось видео казни еще одного "вагнеровца", отказавшегося воевать

Мужчину якобы ударили по голове, а очнулся он в подвальном помещении, где его позже казнили

В Telegram-канале Grey Zone, приближенном к частной российской военной компании "Вагнера" появилось видео внесудебной казни путем удара кувалдой по голове завербованного заключенного, который отправился воевать в Украину. Подлинность этих кадров еще не установлена, однако видео уже успело поднять вокруг себя шум.

Так, мужчина, который якобы стал жертвой жестокой казни, сообщает на видео, что его зовут Дмитрий Якущенко и он является уроженцем Крыма. На фронт, по его словам, он отправился из тюрьмы, где отбывал наказание за преступление. Однако в горячих точках он понял, что "это не его война", передает "Радио Свобода".

Далее мужчина заявляет, что находясь в городе Днепр, он якобы получил удар по голове и потерял сознание. Очнулся в подвальном помещении, где незнакомцы сразу сказали ему, что его "будут судить". Все это время за спиной вероятной жертвы стоит неизвестный с кувалдой в руках. Спустя некоторое время он ударил узника молотом по голове.

Помимо фрагмента вероятного убийства в этом ролике также есть часть с интервью якобы жертвы казни. В этом фрагменте, записанном в ноябре 2022 года, он рассказывает, что сдался в плен ВСУ. Затем сообщает, что еще до 2014 года был приговорен к 19 годам тюрьмы, но позже его перевели в колонию города Энгельс Саратовской области. Там мужчину завербовали в ЧВК "Вагнера", передает "24 канал".

Также в интервью отмечается, что завербованный наемник "Вагнера" планировал найти лазейки и сбежать с войны. Свой план ему таки удалось осуществить в районе Бахмута. В том же интервью мужчина заявлял, что надеется на то, что Крым вернется в состав Украины.

В Telegram-канале, где было опубликовано якобы видео казни наемника ЧВК "Вагнера", его называют "предателем", который, как и ранее убитый кувалдой Евгений Нужин "проснулся в подвале на своем последнем судебном заседании".

Напомним, что 55-летнего наемника "Вагнера" Евгения Нужина, который сдался в плен и перешел на сторону ВСУ, жестоко казнили на камеру путем ударов кувалдой по голове. Ролик с казнью также был опубликован в одном из приближенных к ЧВК "Вагнера" Telegram-каналов.