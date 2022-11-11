Спасенный от смертной казни в "днр" британец снова вернулся в Украину с важной целью (фото)

Ранее Эслин, которого захватили россияне, пытался обжаловать смертную казнь, однако тщетно

Британец Эйден Эслин, который недавно был освобожден из российского плена в "днр", после которого защитника ждал трибунал и расстрельный приговор, решил снова вернуться в Украину.

Как сообщает издание Daily Mail, теперь уроженец Великобритании не планирует возвращаться в ряды Вооруженных украинских сил, однако преследует цель работать военным журналистом, снимая видео с фронта для YouTube.

По словам военнослужащего, больше оказываться в плену он точно не хочет, а своим домом он считает именно Украину, потому и вернулся.

"Солдат говорит, что будет сообщать о продолжающемся конфликте для своего канала на YouTube, проводя время на передовой. Он также планирует рассказать истории украинских солдат и пожарных, а также обычных людей и их борьбу за выживание", — пишет издание, ссылаясь на слова британец.

Ранее "Телеграф" сообщал, как освобожденный из плена офицер "Азова" Лев Пашко женился. Герой вернулся домой во время масштабного обмена, произошедшего 21 сентября.

Также напомним, как из российского плена вернули маму девочки Алисы, более 50 дней находившейся в одном из бункеров предприятия.