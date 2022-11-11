Врятований від смертної кари у "днр" британець знову повернувся до України з важливою метою (фото)

Раніше Еслін, якого захопили росіяни, намагався оскаржити смертну кару, проте марно

Британець Ейден Еслін, якого нещодавно було звільнено з російського полону у "днр", після якого на захисника чекав трибунал та розстрільний вирок, вирішив знову повернутися до України.

Як повідомляє видання Daily Mail, тепер уродженець Великої Британії не планує повертатися до лав Збройних українських сил, проте має на меті працювати військовим журналістом, знімаючи відео з фронту для YouTube.

За словами військовослужбовця, більше опинятися в полоні він точно не хоче, а своїм домом він вважає саме Україну, тому й повернувся.

"Солдат каже, що повідомлятиме про конфлікт, що триває для свого каналу на YouTube, проводячи час на передовій. Він також планує розповісти історії українських солдатів і пожежників, а також звичайних людей та їх боротьбу за виживання", — пише видання, посилаючись на слова британця.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як звільнений із полону офіцер "Азова" Лев Пашко одружився. Український герой повернувся додому під час масштабного обміну, який стався 21 вересня.

Також нагадаємо, як з російського полону повернули маму дівчинки Аліси, яка понад 50 днів перебувала в одному із бункерів підприємства.