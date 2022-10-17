Мама дівчинки Аліси з "Азовсталі" повернулася з полону: кого ще вдалося звільнити (фото)

Жінка незабаром зможе побачитися з дочкою

У понеділок, 17 жовтня, під час обміну полоненими Україні повернули 108 жінок, частина з яких перебувала на маріупольській Азовсталі. Серед них і мама дівчинки Аліси, яка понад 50 днів перебувала в одному із бункерів підприємства.

Інформацію про це оприлюднив Український ветеранський фонд у Твіттері, а також підтвердив лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький.

"Скоро маленька Аліса, дочка бойового медика Вікторії Обідіної, побачить свою маму. Їх розвели під час евакуації з Азовсталі, дитина потрапила до підконтрольного Запоріжжя, а матір – окупанти залишили в "ДНР", — повідомив Білецький.

Він підтвердив, що Обідіна була серед тих жінок, яких вдалося повернути додому, а також зазначив, що у XXI столітті діти не повинні проходити через такі випробування.

Жінку та її 4-річну доньку розділили 8 травня під час евакуації з Маріуполя. Дівчинку відправили одну до Запоріжжя, а її мама була направлена до фільтраційного табору. Обідіна на Азовсталі була військовим медиком і цілодобово надавала допомогу постраждалим.

Водночас як повідомила журналістка Ольга Мусафірова з полону, також повернули Людмилу Пархоменко, яка опікувалася дітьми-сиротами на окупованих територіях. Вона перебувала у полоні понад три роки.

Як повідомлялося раніше, 17 жовтня Україна спромоглася повернути з російського полону 108 жінок, з них 37 перебували на Азовсталі.

Як повідомлялося, станом на початок жовтня в російському полоні перебувало близько 2,5 тисяч українських захисників тільки з маріупольської "Азовсталі".