З російського полону звільнили 108 українок: подробиці обміну, фото та відео

Серед звільнених 108 жінок десятки евакуйованих із "Азовсталі"

Через чотири дні після обміну полоненими з росією, коли було звільнено 20 українських захисників, відбувся черговий масштабний обмін полоненими, в рамках якого вдалося звільнити 108 жінок.

Про це повідомляють у понеділок, 17 жовтня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та Координаційний штаб із поводження з військовополоненими (КШППВ).

"…ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 — рядових та сержантів. З них — 35 захисниць із ЗСУ, 32 — ВМС, 12 — ТРо, 8 — НГУ, включно з 2 із "Азову", 5 — ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних", — написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Він також опублікував відео та фотографії під час обміну.

Як повідомляє Координаційний штаб із поводження з військовополоненими, серед звільнених полонені, яких тримали в ув’язненні ще до повномасштабного вторгнення, поранені.

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Четверо зі звільнених були "засуджені" окупаційною владою за "шпигунство" або ж "занадто проукраїнську позицію".

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"Найстаршій зі звільнених полонених 62 роки, наймолодшій — 21 рік", — йдеться у повідомленні.

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КШППВ також опублікував відео, зроблене під час звільнення українок.

На момент публікації новини офіційних даних про те, кого саме вдалося звільнити у рамках цього обміну, немає. Проте, як стало відомо "Телеграфу", одна із звільнених — бойовий медик Ірина Стогній родом із Тульчинської ОТГ (Вінницька обл.), служила у 56-й окремій мотопіхотній бригаді (Маріупольській) та перебувала у полоні з квітня 2022 року.

Бойовий медик Ірина Стогній

Про обмін полоненими повідомило і міноборони росії. Згідно з їх інформацією, Україна передала рф 110 російських громадян, серед яких "72 російські моряки з цивільних судів", які утримувалися в Україні з лютого 2022 року.

При цьому в Міноборони рф стверджують, що "дві українські жінки перед обміном добровільно відмовилися повертатися в Україну, побажавши залишитися у російській федерації".

Як повідомлялося, станом на початок жовтня у російському полоні перебувало близько 2,5 тисяч українських захисників тільки з маріупольської "Азовсталі".