Україна повернула з полону ще 20 захисників: стало відоме перше ім'я

Наразі українські воїни проходять медичний огляд

У четвер, 13 жовтня, Україна провела черговий обмін полоненими з російською стороною. На рідну землю вдалося повернути 20 осіб — з-поміж них є ті, кого утримували у в'язниці Оленівки на Донеччині.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у власному Telegram-каналі.

За його словами, додому в Україну повернулися 20 героїв. З них 14 — військовослужбовці Збройних сил, ще 4 — бійці територіальної оборони, один нацгвардієць та один військовослужбовець ВМС.

"Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Хлопці зараз проходять медичний огляд, всі щасливі бути на рідній землі. Їх дуже чекали вдома. Часто це дружини й батьки, а багатьох очікують діти", — зазначив голова Офісу президента.

Тим часом начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що серед визволених з полону є його земляк — Дмитро Полов'ян. Військовослужбовець народився у Квасилові. На фронті був солдатом-розвідником. А до російського полону потрапив із позицій на Херсонщині.

Варто додати, що російське Міноборони також заявило про те, що з полону повернули 20 військовослужбовців армії РФ. Можна зробити висновок, що обмін пройшов за формулою "20 на 20".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міноборони працює над тим, аби повернути з ворожого полону усіх українських захисників.