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Аліса з "Азовсталі": Денісова розповіла про долю дівчинки, яку окупанти розлучили з мамою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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4-річна Аліса з Азовсталі Новина оновлена 09 травня 2022, 19:18
4-річна Аліса з Азовсталі

Чотирирічна Аліса з "Азовсталі", яку росіяни розлучили з мамою, зараз у безпеці

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що маленька дівчинка Аліса, яку російські загарбники розлучили з мамою в Маріуполі, перебуває у безпеці.

Про це Денисова написала у Телеграмі.

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За словами омбудсмена, Алісі тимчасово дала притулок працівниця Запорізькій ОВА.

"Знайдено родичів Аліси. Найближчим часом дитину передадуть рідним на виховання у безпечний регіон України", — заявила Денисова.

Нагадаємо, що Аліса – дочка жінки-медика. Дівчинка понад 50 днів перебувала в одному з бункерів "Азовсталі" у Маріуполі. За інформацією, яку має Денисова, маму 4-річної дівчинки відправили до фільтраційного табору.

Дівчинка більш за все хотіла повернутися додому
Дівчинка більш за все хотіла повернутися додому

Раніше "Телеграф" розповідав історію сім’ї, яку евакуювали з "Азовсталі", що понад два місяці перебуває під систематичним обстрілом росіян. Ще у 2014 році сім’я втратила будинок у Донецьку, а тепер втратила житло ще й у Маріуполі.

Теги:
#Діти #Азовсталь #Маріуполь #Людмила Денисова
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