Аліса з "Азовсталі": Денісова розповіла про долю дівчинки, яку окупанти розлучили з мамою
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Чотирирічна Аліса з "Азовсталі", яку росіяни розлучили з мамою, зараз у безпеці
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що маленька дівчинка Аліса, яку російські загарбники розлучили з мамою в Маріуполі, перебуває у безпеці.
Про це Денисова написала у Телеграмі.
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За словами омбудсмена, Алісі тимчасово дала притулок працівниця Запорізькій ОВА.
"Знайдено родичів Аліси. Найближчим часом дитину передадуть рідним на виховання у безпечний регіон України", — заявила Денисова.
Нагадаємо, що Аліса – дочка жінки-медика. Дівчинка понад 50 днів перебувала в одному з бункерів "Азовсталі" у Маріуполі. За інформацією, яку має Денисова, маму 4-річної дівчинки відправили до фільтраційного табору.
Раніше "Телеграф" розповідав історію сім’ї, яку евакуювали з "Азовсталі", що понад два місяці перебуває під систематичним обстрілом росіян. Ще у 2014 році сім’я втратила будинок у Донецьку, а тепер втратила житло ще й у Маріуполі.
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