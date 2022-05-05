Втратили дім і в Донецьку, і в Маріуполі: історія родини, яку евакуювали з-під обстрілів росіян

На щастя, виїхати з блокадного міста родині вдалося у повному обсязі

З Маріуполя, де йдуть важкі кровопролитні бої за завод "Азовсталь", днями вдалося евакуювати кілька сотень людей, які вже прибули у центр для евакуйованих у Запоріжжі. Одна з родин, яка там зараз перебуває, через війну ще у 2014-му втратила будинок у Донецьку, а тепер позбулася житла ще й у Маріуполі.

Поспілкуватися з евакуйованою сім'єю вдалося кореспонденту "Телеграфу".

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"Ми самі з Донецька, переїхали у Маріуполь, народили дитину, вже купили будинок, а тепер його знову немає. В 2014 році, й зараз втратили дім", — повідомила евакуйована жінка.

За її словами, у блокадному Маріуполі вони майже місяць жили у підвалі без світла і будь-яких інших зручностей. Будинок сім'ї знаходився у Центральному районі міста. Після цього ще тиждень перечікували війну у селі на околицях, однак ухвалили рішення евакуюватися з міста як тільки почули про відкритий гуманітарний коридор.

На щастя, сім'ї вдалося виїхати майже у повному обсязі — жінка, маленька дитина, чоловік та його батько.

"До 28 квітня ми були у Маріуполі, потім пересиджували у селі, а потім почули про гуманітарний коридор і поїхали. Місяць жили у підвалі, без світла і будь-яких зручностей", — розповіла жінка.

Вона не приховує жаху від пережитого й виглядає дуже дезорієнтованою. Подальших планів жінка сказати також не змогла, повідомила лише, що з родиною їхатимуть далі.

"Будемо їхати далі, чесно кажучи, немає жодних планів. Просто будемо зупинятися, де вийде, жити далі й намагатися влаштувати життя", — резюмувала евакуйована мешканка Маріуполя.

Раніше "Телеграф" розповідав історію хлопчика Мишка з Маріуполя, який всією душею мріє тільки про одне — щоб його мама воскресла.