Втратили дім і в Донецьку, і в Маріуполі: історія родини, яку евакуювали з-під обстрілів росіян
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На щастя, виїхати з блокадного міста родині вдалося у повному обсязі
З Маріуполя, де йдуть важкі кровопролитні бої за завод "Азовсталь", днями вдалося евакуювати кілька сотень людей, які вже прибули у центр для евакуйованих у Запоріжжі. Одна з родин, яка там зараз перебуває, через війну ще у 2014-му втратила будинок у Донецьку, а тепер позбулася житла ще й у Маріуполі.
Поспілкуватися з евакуйованою сім'єю вдалося кореспонденту "Телеграфу".
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"Ми самі з Донецька, переїхали у Маріуполь, народили дитину, вже купили будинок, а тепер його знову немає. В 2014 році, й зараз втратили дім", — повідомила евакуйована жінка.
За її словами, у блокадному Маріуполі вони майже місяць жили у підвалі без світла і будь-яких інших зручностей. Будинок сім'ї знаходився у Центральному районі міста. Після цього ще тиждень перечікували війну у селі на околицях, однак ухвалили рішення евакуюватися з міста як тільки почули про відкритий гуманітарний коридор.
На щастя, сім'ї вдалося виїхати майже у повному обсязі — жінка, маленька дитина, чоловік та його батько.
"До 28 квітня ми були у Маріуполі, потім пересиджували у селі, а потім почули про гуманітарний коридор і поїхали. Місяць жили у підвалі, без світла і будь-яких зручностей", — розповіла жінка.
Вона не приховує жаху від пережитого й виглядає дуже дезорієнтованою. Подальших планів жінка сказати також не змогла, повідомила лише, що з родиною їхатимуть далі.
"Будемо їхати далі, чесно кажучи, немає жодних планів. Просто будемо зупинятися, де вийде, жити далі й намагатися влаштувати життя", — резюмувала евакуйована мешканка Маріуполя.
Раніше "Телеграф" розповідав історію хлопчика Мишка з Маріуполя, який всією душею мріє тільки про одне — щоб його мама воскресла.
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