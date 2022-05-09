Алиса с "Азовстали": Денисова рассказала о судьбе девочки, которую оккупанты разлучили с мамой
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Четырехлетняя Алиса из "Азовстали", которую россияне разлучили с мамой, сейчас в безопасности
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что маленькая девочка Алиса, которую российские захватчики разлучили с мамой в Мариуполе, находится в безопасности.
Об этом Денисова написала в Телеграме.
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По словам омбудсмена, Алису временно приютила работница Запорожской ОВА.
"Найдены родственники Алисы. В ближайшее время ребенка передадут родным на воспитание в безопасный регион Украины", — заявила Денисова.
Напомним, что Алиса — дочь женщины-медика. Девочка более 50 дней находилась в одном из бункеров "Азовстали" в Мариуполе. По информации, которую располагает Денисова, маму 4-летней девочки отправили в фильтрационный лагерь.
Ранее "Телеграф" рассказывал историю семьи, которую эвакуировали из "Азовстали", что более двух месяцев находится под систематическими обстрелами россиян. Еще в 2014 году семья потеряла дом в Донецке, а теперь лишилась жилья еще и в Мариуполе.
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