Потеряли дом и в Донецке, и в Мариуполе: история семьи, которую эвакуировали из-под обстрелов россиян

К счастью, выехать из блокадного города семье удалось в полном объеме

Из Мариуполя, где идут тяжелые кровопролитные бои за завод "Азовсталь", на днях удалось эвакуировать несколько сотен человек, уже прибывших в центр для эвакуированных в Запорожье. Одна из семей, которая там сейчас находится, из-за войны еще в 2014-м потеряла дом в Донецке, а теперь лишилась жилья еще и в Мариуполе.

Пообщаться с эвакуированной семьей удалось корреспонденту "Телеграфа".

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"Мы сами из Донецка, переехали в Мариуполь, родили ребенка, уже купили дом, а теперь его снова нет. В 2014 году и сейчас потеряли дом", — сообщила эвакуированная женщина.

По ее словам, в блокадном Мариуполе они почти месяц жили в подвале без света и других удобств. Дом семьи находился в Центральном районе города. После этого еще неделю пережидали войну в селе на окраинах, однако приняли решение эвакуироваться из города, как только услышали об открытом гуманитарном коридоре.

К счастью, семье удалось уехать почти в полном объеме – женщина, маленький ребенок, мужчина и его отец.

"До 28 апреля мы были в Мариуполе, потом пересиживали в деревне, а потом услышали о гуманитарном коридоре и уехали. Месяц жили в подвале, без света и каких-либо удобств", — рассказала женщина.

Она не скрывает ужаса от пережитого и выглядит очень дезориентированной. Дальнейших планов женщина рассказать не смогла, сообщила лишь, что с семьей будут ехать дальше.

"Будем ехать дальше, честно говоря, нет никаких планов. Просто будем останавливаться, где получится, жить дальше и пытаться устроить жизнь", — резюмировала эвакуированная жительница Мариуполя.

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