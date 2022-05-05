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"Хочу, чтобы мама воскресла": история 8-летнего Миши из Мариуполя расстрогала сеть

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Миша в 8 лет потерял маму Новость обновлена 05 мая 2022, 15:35
Миша в 8 лет потерял маму

Всю свою жизнь мальчик живет в военное время

Волонтер Алла Мельничук рассказал трогательную историю мальчика Миши из Мариуполя, который родился в 2014-м году, в начале войны россии с Украиной. А теперь, когда россия уже начала полномасштабное вторжение в нашу страну, его жизнь омрачилась очередной трагедией — Миша потерял маму.

Пост о непростой судьбе мальчика волонтер опубликовала в Фейсбук.

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"Мишка. Мариуполь. Он родился в 2014-м, когда началась война. В марте этого года умерла его мама. Отец остался с тремя детьми", – пишет Мельничук.

Миша всю жизнь живет в военное время
Миша всю жизнь живет в военное время

Волонтер рассказала, что однажды мальчика вместе с семьей засыпало в подвале, где они прятались от постоянных российских бомбардировок Мариуполя. К счастью, выжили. Ведь его папа прихватил в подвал лопату, которой смог выкопать проход в другое подземное укрытие.

На вопрос волонтера, о чем он мечтает, Миша ответил: "Чтобы моя мама воскресла".

"А о чем еще? Он подумал… и сказал: "А больше ничего не нужно", – приводит волонтер их разговор.

В сети рассказ женщины о непростой судьбе маленького мальчика произвел сильное впечатление и растрогал пользователей буквально до слез. Они написали ему множество слов поддержки и предложили свою помощь.

Ранее на условиях анонимности местная жительница рассказала "Телеграфу", как живется Херсону под гнетом оккупации.

Теги:
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